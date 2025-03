Neu auf Platz 1 bei Netflix: Explosiver Action-Thriller, in dem sich Elitesoldaten mit dem mexikanischen Kartell anlegen

Die Netflix-Charts haben eine neue Nummer 1 und diese steht im Zeichen eines knochenharten Action-Thrillers, dessen Titel überraschende Assoziationen auslöst.

Nachdem Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us wochenlang die Spitzenposition des Film-Rankings auf Netflix innehatte und sich dahinter zahlreiche romantische Komödien tummelten, hat das Action-Genre den Streamer in den vergangenen Tagen eingenommen. Während Platz 2 vom Thriller Bastion 36 besetzt wird und Genre-Kracher Demon City noch die vorderen Reihen verteidigen kann, steht auf Platz 1 ein weiterer brandneuer und knochenharter Action-Thriller: Der Gegenangriff.

Action-Thriller Der Gegenangriff erobert Netflix-Charts

Der Gegenangriff dürfte vor allem im internationalen Raum einige Netflix-Abonennt:innen verwirrt haben – denn der Originaltitel des Films ist Counterstrike. Während hier natürlich sofort die Assoziation zu der beliebten Videospielreihe aufkommt, hat Der Gegenangriff trotz seiner Genre-Ähnlichkeiten tatsächlich nichts mit dem Taktik-Shooter zu tun. Ob die Verwirrung womöglich für den ein oder anderen Klick mehr geführt hat, können wir nur mutmaßen.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 auf Netflix in Deutschland:

Darum geht's in Action-Thriller Der Gegenangriff

Der mexikanische Netflix-Hit dreht sich um eine Gruppe Elitesoldaten, die von Captain Guerrero (Luis Alberti) angeführt werden und sich bei einem Sicario-Einsatz mit einem Kartell anlegen, um zwei Geiseln zu befreien. Das Kartell sinnt daraufhin natürlich auf Rache und geht zum Gegenangriff über. In einen Hinterhalt gelockt, stehen Guerrero und seine Leute einem blutigen Gefecht gegenüber.



Noch mehr Streaming-Tipps: Die besten Serienstarts im März 2025

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Film wurde von Chava Cartas inszeniert, der bereits mit der TV-Serie El Mariachi für explosive Momente sorgte. Die Serie adaptierte die gleichnamige Filmreihe von Produzent Robert Rodriguez neu. Neben Luis Alberti sind in Der Gegenangriff unter anderem Mayra Bartalla, Leonardo Alonso und Noé Hernandez zu sehen.