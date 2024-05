Neu bei Amazon: Knochenharter Action-Thriller mit Mega-Star, der nach 8 Jahren endlich fortgesetzt wird

Ehe uns seine unerwartete Fortsetzung ins Haus steht, könnt ihr jetzt bei Amazon einen der unterschätztesten Action-Thriller der letzten Jahre streamen, der mit absoluter Star-Besetzung aufwartet.

In einer Welt des sich permanent vermehrenden Contents und der Film- und Serienflut im Streaming-Bereich gehen so einige Filmperlen kläglich unter. Unabhängig davon, wie stark die Action, wie spannend die Prämisse, wie hochkarätig der Cast ist.

The Accountant ist ein solcher Kandidat. Trotz knackigem Thriller-Konzept, wuchtiger Action und Batman-Darsteller Ben Affleck verschwand der Film schnell in der Versenkung – völlig zu Unrecht. Umso überraschender kam vor kurzem daher die Nachricht, der Film werde doch noch fortgesetzt. Ehe es soweit ist, könnt ihr Teil 1 jetzt im Stream bei Amazon Prime nachholen.

In The Accountant bei Amazon Prime tauscht Ben Affleck als Buchhalter den Taschenrechner gegen scharfe Munition

Christian Wolff (Ben Affleck) führt augenscheinlich ein sehr bescheidenes Leben. Er ist Buchhalter, was nicht zuletzt seiner Hochbegabung und seinem Talent für Zahlen geschuldet ist. Sozial ist er aufgrund seiner Veranlagung dagegen zurückgezogen und unterkühlt. Doch hinter der Fassade seines Büros gehen zwielichtigere Geschäfte vonstatten, als es zunächst scheint.

Christian stellt seine Fähigkeiten nämlich selten dem 08/15-Durchschnittsbürger zur Verfügung, sondern vor allem den großen Verbrechersyndikaten der Unterwelt. Durch diese Aktivitäten zieht er inzwischen auch die Aufmerksamkeit der Gesetzeshüter auf sich. Ray King (J.K. Simmons) und seine Spezialeinheit kommen Christian und seinen Machenschaften gefährlich nahe.

Warner Bros. Ben Affleck und Anna Kendrick in The Accountant

Also entscheidet er sich, ausnahmsweise einen harmlosen, „normalen“ Auftrag für das Tech-Unternehmen Living Robotics anzunehmen. Der Buchhalterin Dana (Anna Kendrick) sind Unstimmigkeiten in den Abrechnungen der Firma aufgefallen. Als sie und Christian diese näher untersuchen, treten sie jedoch eine Kettenreaktion los, die sie beide in Lebensgefahr bringt.

Fans können sich freuen: The Accountant soll über 8 Jahre später doch noch fortgesetzt werden

Wir Filmfans bekommen aktuell vermutlich mehr Prequels, Remakes und niemals endende Fortsetzungen um die Ohren gepfeffert, als es uns lieb wäre. In einem Universum der "Danach hat doch niemand gefragt!“-Remakes und „Lasst die Reihe doch endlich sterben!“-Sequels kommen kleine Geheimtipps leider nur selten in den Genuss einer Fortsetzung.

Zunächst schien The Accountant dasselbe Schicksal zu blühen, obwohl er jede Menge Potential bewies: Christian Wolff wurde durch Afflecks Darstellung zur ebenso faszinierenden wie komplexen Figur. Der Film lieferte Action-Sequenzen, die den Zuschauer alles andere als in Watte packten. Jeder Schlag saß, jede Kugel hatte Wucht, jeder gebrochene Knochen tat weh.

Warner Bros. Ben Affleck im Kampfmodus in The Accountant

Die Kombination aus Wirtschaftsverbrechen, Verschwörungs-Thriller und Auftragskiller-Action funktionierte wunderbar und auch die restliche Besetzung ließ sich sehen. Warum also die Geschichte des schlagfesten Buchhalters nicht weitererzählen? Vor zwei Jahren wurde bereits ein mögliches Sequel angekündigt, ab da wurde es aber verdächtig still um das Projekt.

Anfang des Jahres war es dann soweit: The Accountant 2 wurde offiziell bestätigt. Noch 2024 sollen die Dreharbeiten der Fortsetzung beginnen und Ben Affleck wieder in seine Titelrolle schlüpfen. Auch Regisseur Gavin O’Connor wird wieder mit von der Partie sein.

Als Einstimmung auf Teil 2 könnt ihr The Accountant ab jetzt bei Amazon Prime im Streaming-Abo nachholen oder noch einmal auffrischen.

