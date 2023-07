Neu bei Amazon: Legendäre Action-Reihe, aus der ihr nur 3 von 5 Filmen schauen solltet

Amazon Prime stockt sein Streaming-Angebot auf und zeigt ab sofort alle Teile einer sehr bekannten Action-Reihe mit Sylvester Stallone. Die Rede ist von Rambo.

Sylvester Stallone ist einer der größten Action-Stars der Filmgeschichte. Diesen Status hat er sich über viele Jahre mühsam aufgebaut. Begleitet hat ihn dabei vor allem eine Reihe: Rambo. 1982 kam der erste Teil ins Kino. Danach sind vier Fortsetzungen erschienen. Ab sofort könnt ihr alle Filme bei Amazon Prime im Abo * streamen.



Bei dem von Stallone verkörperten Rambo handelt es sich um einen Soldaten, der im Vietnamkrieg diente. Als er in die Heimat zurückkehrt, begibt er sich auf die Suche nach dem letzten Überlebenden seiner Einheit. Nach und nach holt ihn der Schrecken des Krieges in den USA ein und es folgt noch mehr Blutvergießen.

Fünfteiliges Action-Fest: Alle Rambo-Filme mit Sylvester Stallone streamen ab sofort bei Amazon Prime

Der erste Rambo-Film ist mit Abstand der Beste, was daran liegt, dass der Film einen ausgesprochen guten Ausgleich zwischen brutaler Action und der Auseinandersetzung mit dem Kriegstrauma findet. Stallone spielt hier einen Verlorenen, der vergeblich versucht, der Gewalt um ihn herum zu entkommen, jedoch keinen Ausweg findet.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten Rambo schauen:

Rambo - Trailer (Deutsch) HD

In den Fortsetzungen verschlägt es Rambo an diverse Kriegsschauplätze. Im zweiten Teil führt er eine geheime Mission im vietnamesischen Dschungel an. Danach wird er nach Afghanistan und Thailand geschickt, ehe er sich auf eine Ranch im US-Bundesstaat Arizona zurückzieht und gegen ein mexikanisches Kartell in den Krieg zieht.

Alle Rambo-Filme im Überblick:

Neben dem Original sind nur Teil 2 und 4 wirklich sehenswert. Teil 2 punktet mit krachender 1980er-Jahre-Action von George P. Cosmatos (Die City Cobra). Teil 4 ist so düster und verdorben, dass er selbst für Rambo-Verhältnisse nochmal eine Spur abgründiger wirkt. Teil 3 und 5 könnt ihr dagegen getrost überspringen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.