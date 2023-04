Neu bei Amazon Prime: Die Vorgeschichte einer der besten Serien aller Zeiten

Der Serien-Meilenstein Die Sopranos hat einen Prequel-Film über die Vorgeschichte von Tony bekommen. The Many Saints of Newark könnt ihr ab sofort im Amazon Prime-Abo streamen.

Lange vor dem Hype um Netflix-Serien war Die Sopranos von HBO eine der ersten Produktionen, die das Medium auf ein neues Level gehoben haben. Mit der Geschichte rund um Mafia-Boss Tony Soprano (James Gandolfini) wurden Serien als ernstzunehmende Film-Konkurrenz und neue Art des literarisch ausgebreiteten Erzählens angesehen.

Nach dem legendären Ende von Die Sopranos im Jahr 2007 ist fast 15 Jahre später ein Prequel-Film erschienen, der die Vorgeschichte von Tony Soprano beleuchtet. Ihr könnt The Many Saints of Newark ab sofort bei Amazon Prime im Abo streamen. *

Sopranos-Prequel zeigt bei Amazon Prime den Aufstieg einer Gangster-Legende

Die Vorgeschichte spielt im New Jersey der 60er-Jahre und dreht sich um den jungen Tony Soprano, der von Michael Gandolfini, dem Sohn des verstorbenen Sopranos-Stars, gespielt wird. Der junge Tony gerät in die Konflikte verfeindeter Gangster-Banden, die aus Afro-Amerikanern und Italienern bestehen. Gleichzeitig eifert er seinem mächtigen Onkel Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola) nach und will ebenfalls ein Mob-Boss werden.

Das Sopranos-Prequel wurde unter anderem von Sopranos-Schöpfer David Chase mitgeschrieben und bietet bei der Besetzung einige erfreuliche Genre-Gesichter wie Ray Liotta und Jon Bernthal.

The Many Saints of Newark ist wenig überraschend mit Referenzen und Easter Eggs zu Die Sopranos gespickt. Daneben funktioniert das Prequel aber auch als eigenständiger Gangster-Film, der viele Markenzeichen des Genres wie Krimi-Spannung, brodelnde Konflikte und brutale Eskalationen vereint.

