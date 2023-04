True-Crime-Epos mit Leonardo DiCaprio: Jetzt ist die unfassbare Laufzeit des neuen Martin Scorsese-Films bestätigt

Ersten Berichten zufolge sollte der neue Film von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio fast vier Stunden lang sein. Jetzt hat der Meister-Regisseur die finale Laufzeit selbst bestätigt.

Wer sich den neuen Martin Scorsese-Film im Kino statt als Stream bei Apple TV+ anschauen will, muss auf seine Blase achten. Nachdem The Irishman bei Netflix zuletzt schon stolze 3 Stunden und 29 Minuten lang war, geht der kommende Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio wieder fast genauso lang. Das bestätigte der Meister-Regisseur jetzt persönlich.

Neues True Crime-Epos von Martin Scorsese ist knapp dreieinhalb Stunden lang

Wie Deadline berichtet, hat der Regisseur die finale Schnittfassung des kommenden Epos fertiggestellt. Killers of the Flower Moon wird offiziell 206 Minuten bzw. 3 Stunden und 26 Minuten lang sein.

Damit ist er ganze drei Minuten kürzer als Scorseses letzter Netflix-Film und trotzdem wieder ein gewaltiges Epos, das die Laufzeiten von überlangen Blockbustern wie Avengers 4: Endgame und Avatar 2: The Way of Water toppt.

Scorseses kommende True Crime-Verfilmung nach dem Sachbuch Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI erzählt die wahre Geschichte einer Reihe von Morden an Mitgliedern eines indigenen Volkstammes im US-Bundesstaat Oklahoma der 1920er.

Im Zentrum der Handlung steht der skrupellose Rancher William Hale (Robert De Niro), der nach dem Reichtum und den Ressourcen seiner indigenen Nachbarn giert. Hales Neffe Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) ist mit der Osage-Angehörigen Mollie (Lily Gladstone) verheiratet, die große Anteile am Reichtum ihres Volkes hält. Als mehrere Mitglieder ihres Stammes brutal ermordet werden, will der FBI-Agent Tom White (Jesse Plemons) die Taten aufklären.

Nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes kommt Killers of the Flower Moon in Deutschland am 16. Oktober 2023 zuerst ins Kino. Später wird er dann als Stream bei Apple TV+ veröffentlicht.



