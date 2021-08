Neu bei Amazon Prime diese Woche: Einer der besten Film aller Zeiten & ein Superhelden-Kracher, der die Fans spaltet

Das neue Filmangebot bei Amazon Prime ist herausragend gut. Ihr könnt einen absoluten Klassiker streamen sowie ein umstrittenes DC-Schlachtschiff.

Nach mauen Tagen zu Beginn des Monats hat Amazon Prime diese Woche mal wieder aufgedreht. Das frische Angebot des Streamingdienstes ist hochwertig, reichhaltig und vielfältig. Außerdem hat Amazon seine Trash-Ecke mal wieder aufgefüllt, wo es viel (Schlechtes) zu entdecken gibt.

4 Blu-rays für 22 Euro Zum Deal Deal

Die großen Film-Highlights bei Amazon Prime: DC-Blockbuster, Will Smith und Casablanca

Nichts weniger als einen der größten Klassiker der Filmgeschichte hat Amazon Prime seit kurzem im Angebot. Casablanca von Michael Curtiz mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman kommt bei Moviepilot auf eine 7.4. Das Melodrama spielt während des Zweiten Weltkrieges. Das Café Americain in Casablanca ist der Treffpunkt vieler Menschen aus Europa, die nach Amerika fliehen wollen.

Außerdem könnt ihr Zack Snyders Superhelden-Epos Batman v Superman streamen. Beim Aufeinandertreffen der DC-Helden gehen auch 5 Jahre nach dem Kinostart die Meinungen auseinander. B v S ist einer der am meisten diskutierten Filme bei Moviepilot mit 2473 Kommentaren.

Übersicht: Allen neuen Film bei Amazon Prime

Borat Supplemental Reportings - Trailer (English) HD

Neue Serien bei Amazon Prime

Viel Neues in der (Horror-)Trash-Ecke bei Amazon Prime

7 Serien-Remakes, die uns begeistern und aufregen

Hättet ihr gewusst, dass viele eurer Lieblingsserien in Wahrheit Neuauflagen anderer Serien sind? Im Podcast Streamgestöber erforschen wir gelungene Remakes, aber auch solche, die es besser nie gegeben hätte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Spektrum der Serien-Remakes reicht dabei von House of Cards und Charmed über Broadchurch bis zu The Office. Und egal, ob ihr bei Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Magenta TV, TV Now oder in der Arte-Mediathek streamt: Der Vergleich von Original- und Remake-Serie ist an vielen Stellen möglich.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.