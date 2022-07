Neu bei Amazon Prime diese Woche: Ultrabrutaler Horror, abgefahrener Mindfuck & mehr

Wie immer gibt es diese Woche einige neue Filme und Serien für Amazon Prime-Abonnent:innen zu entdecken. Wir stellen euch zum Wochenende alle frischen Titel vor.

Auch diese Woche gibt es für Amazon Prime-Abonnent:innen einige neue Filme und Serien zum Streamen. The Big Bang Theory-Fans können die mittlerweile 2. Staffel von The Flight Attendant mit Penny-Darstellerin Kaley Cuoco schauen. In der Serie wacht die von ihr gespielte Flugbegleiterin nach einer durchzechten Nacht neben einer Leiche auf, was zu einem sehr unterhaltsamen Thriller-Vergnügen führt.

Wer lieber knallharten Horror streamen will, sollte sich The Green Inferno anschauen. Eli Roths Hommage an das Kannibalen-Genre wirft eine Gruppe übermotivierter Öko-Aktivist:innen im Dschungel in einen grausamen Alptraum.

Ein Geheimtipp ist A Field in England von Ben Wheatley. Hier sucht eine Gruppe von Deserteuren im Englischen Bürgerkrieg des Jahres 1648 nach einem mysteriösen Schatz. Nach der Einnahme halluzinogener Pilze kippt A Field in England immer mehr in einen puren Mindfuck-Bilderrausch.

Schaut hier noch einen Trailer zu A Field in England:

A Field in England - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien(staffeln) bei Amazon Prime diese Woche

Was wollt ihr am Wochenende bei Amazon Prime streamen?