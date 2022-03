Neu bei Amazon Prime: Ein Fantasy-Meisterwerk, das euch mit seiner Bildgewalt umhauen wird

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt den Fantasy-Blockbuster The Green Knight im Abo streamen. Die surreale Ritter-Geschichte wirft euch in einen Rausch mit vielen unvergesslichen Eindrücken.

Mittelalter-Filme gibt es schon unzählig, doch so bildgewaltig und zum surrealen Fantasy-Rausch verdichtet wie bei The Green Knight kommen sie selten daher. Der Film von David Lowery aus dem letzten Kinojahr könnt ihr ab jetzt ohne Zusatzkosten schauen und diese Gelegenheit solltet ihr unbedingt nutzen.

The Green Knight wandelt zwischen Fantasy-Rausch und Horror-Trip

Die Handlung des Films basiert lose auf einer Geschichte aus der Artussage und dreht sich um König Arthurs Neffen Gawain (Dev Patel). Um sich in der Ritter-Tafelrunde zu behaupten, stellt er sich einem Duell mit dem Grünen Ritter. Nachdem er der Baum-ähnlichen Gestalt den Kopf abgeschlagen hat, soll Gawain wegen eines vorher geschlossenen Pakts später dasselbe Schicksal erleiden.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Green Knight:

The Green Knight - Trailer (Deutsch) HD

Als der Protagonist ein Jahr später die Reise zum Grünen Ritter antritt, zerfällt The Green Knight selbst in einen episodenhaften Trip voller surrealer Bildgewalt und albtraumhafter Eindrücke.

Dabei baut David Lowerys Fantasy-Film gar keine klassische Spannung auf. Dass Gaiwan seinem sicheren Untergang entgegen reist, steht schon nach der Eröffnung von The Green Knight fest. Stattdessen ist hier mal wieder der Weg das Ziel und der könnte kaum stärker als audiovisuelles Fest überwältigen.

Durch Begegnungen mit Riesen, kopflosen Nymphen oder sprechenden Füchsen entsteht ein abseitiger Mix aus Fantasy-Märchen und hypnotisch-langsamen Horror. Dabei erinnert The Green Knight mehr an Arthouse-Vertreter wie Lars von Triers symbolbeladene Wald-Eskalation Antichrist als an herkömmliche Ritterfilme wie King Arthur, Robin Hood & Co.

The Green Knight

David Lowerys Film ist am Ende auch eine Dekonstruktion des Heldenmythos vom strahlenden Ritter, der in dieser Geschichte mehr zum egoistischen Feigling verkommt. Über allem steht trotzdem die verstörend-mitreißende Bildgewalt, die The Green Knight zu einem der besten Filme aus dem Jahr 2021 macht.

