Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Fantasy-Filme der 2000er Jahre, der in eine ganz faszinierende Welt entführt

Bei Amazon Prime gibt es jetzt neu einen sagenhaften Fantasy-Film zu entdecken, der in eine äußerst bizarre Welt entführt. Inszeniert wurde das Werk von einem Regiemeister.

Wenn es um die besten Fantasy-Filme von Regisseur Tim Burton geht, werden oft Titel wie Edward mit den Scherenhänden, Sleepy Hollow und Big Fish genannt. Viel seltener findet sein mitreißender Ausflug in Willy Wonkas Schokoladenfabrik Erwähnung. Dabei haben wir es hier mit einem seiner besten Filme überhaupt zu tun.

Zugegeben: Auf den ersten Blick wirkt Burtons Roald Dahl-Verfilmung wie einer von vielen Fantasy-Filmen, die in den 2000er Jahren im Zuge des Erfolgs von Harry Potter und Co. ins Kino kamen. Wenn wir uns Charlie und die Schokoladenfabrik anno 2005 aber genau anschauen, kommet jedoch ein überaus eigenartiger Film zum Vorschein.

Charlie und die Schokoladenfabrik: Tim Burtons unterschätztes Fantasy-Abenteuer mit Johnny Depp

Sobald der 10-jährige Charlie Bucket (Freddie Highmore) mit seinem goldenen Ticket das Reich des exzentrischen Süßigkeitenherstellers Willy Wonka (Johnny Depp) betritt, entführt Burton in eine der faszinierendsten Fantasy-Welten, die er im Lauf seiner inzwischen über fünf Dekaden umspannenden Karriere erforscht hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Charlie und die Schokoladenfabrik schauen:

Charlie und die Schokoladenfabrik - Trailer (Deutsch)

Angefangen beim Design der Schokoladenfabrik über viele kuriose Begegnungen bis zur brillanten Inszenierung dieses merkwürdigen Ortes: Zwischen Wunderland und Albtraum schafft Burton ein Abenteuer, das sich in einem besonders abgefahrenen Moment sogar in die Fantasy-Version von 2001: Odyssee im Weltraum verwandelt.

Selten balancierte Burton auf einem so schmalen Grat zwischen absoluter Entfremdung und einfühlsamem Geschichtenerzählen. Charlie und die Schokoladenfabrik ist an Künstlichkeit kaum zu übertreffen und besitzt dennoch einen Kern aus wahrhaften Emotionen, denen man sich unmöglich entziehen kann.

Fantasy-Tipp: Charlie und die Schokoladenfabrik könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime streamen

Eigentlich passt Charlie und die Schokoladenfabrik besser in die Weihnachtszeit. Wenn ihn aber Amazon Prime jetzt schon in sein Streaming-Angebot aufnimmt, wollen wir euch diese Information nicht vorenthalten. Wenn ihr Lust habt, euch in einer seltsamen Fantasy-Geschichte zu verlieren, dann ist die Dahl-Verfilmung genau das Richtige.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Monat Jahr bei Moviepilot veröffentlicht.