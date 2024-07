Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Filme des letzten Jahres fesselt mit rätselhaftem Todesfall

Im Prime-Abo könnt ihr jetzt den französischen Gerichts-Thriller Anatomie eines Falls streamen. Darin steht Sandra Hüllers Hauptfigur unter Mordverdacht und die Ermittlung nimmt immer rätselhaftere Ausmaße an.

Als Mischung aus Drama und Thriller ist Anatomie eines Falls von Regisseurin Justine Triet die beste Variante eines Gerichtsfilms. Das Genre ist immer dann am besten, wenn die Frage nach der eindeutigen Wahrheit bis zu dem Punkt strapaziert wird, an dem sie sich gar nicht mehr bestimmen lässt.

Zusammen mit fantastischen Schauspielleistungen ist Anatomie eines Falls ein großartiger Film, der zurecht bei den diesjährigen Oscars berücksichtigt wurde. Ihr könnt ihn jetzt neu im Abo streamen.

Darum geht es in Anatomie eines Falls

In der Handlung des Films lebt die Schriftstellerin Sandra (Sandra Hüller) mit ihrem Mann Samuel (Samuel Theis) und ihrem Sohn Daniel (Milo Machado Graner) zurückgezogen in einem idyllischen Ort in den französischen Alpen. Eines Tages findet der Sohn den Vater tot am Fuße des Chalets vor. Sofort kommt die Frage auf, ob es sich um einen Unfall, Selbstmord oder Mord handelt. Sandra landet schließlich selbst als Verdächtige vor Gericht.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Anatomie eines Falls:

Anatomie eines Falls - Trailer (Deutsch) HD

Anatomie eines Falls brilliert bei Prime mit der Suche nach der Wahrheit als komplexes Puzzle

Justine Triets Film ist nicht nur eine viel besser besetzte Version der damaligen TV-Nachmittagsserien à la Richterin Barbara Salesch oder Richter Alexander Hold. Anatomie eines Falls kreist komplex und vielschichtig um den rätselhaften Todesfall und die Hintergründe, die zu diesem Moment geführt haben.

Vor allem die Ehe zwischen Sandra und Samuel rückt in den Mittelpunkt, die bis zuletzt in einer Krise angekommen ist. Besonders ambivalent ist auch die Position des elfjährigen Sohns, der nach einem Unfall früh erblindet ist und deswegen eine noch schwierigere Perspektive auf den Todesfall mitbringt.

Wer von Triets Werk simple Antworten erwartet, dürfte enttäuscht werden. Auch wenn es zu einem Urteil kommt, wird nach dem Abspann jede:r eigene Schlüsse aus den vieldeutigen Szenen und unklaren Indizien ziehen. Als fesselnder Gerichts-Thriller punktet Anatomie eines Falls genauso wie als Charakterporträt mehrerer Menschen, die am Ende ihre eigene Wahrheit finden oder akzeptieren müssen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.