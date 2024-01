Das sind die Oscar-Nominierungen 2024

Im März wird der wichtigste Filmpreis Hollywoods verliehen. Heute wurden die Nominierungen für die Oscars 2024 bekannt gegeben. Zu den Nominierten gehören Oppenheimer, Poor Things und Barbie.

Vergangenes Jahr ging das Science-Fiction-Spektakel Everything Everywhere All at Once als Siegerfilm aus der Verleihung der Academy Awards hervor. Dieses Jahr gehören das Biopic Oppenheimer, der Sci-Fi-Film Poor Things und der Spielzeug-Hit Barbie zu den Favoriten auf den Oscar 2024. Soeben wurden die Nominierten bekannt gegeben.

Sandra Hüller neben Emma Stone im Oscar-Rennen

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller wurde für ihre Darbietung im Gerichts-Thriller Anatomie eines Falls als Beste Hauptdarstellerin nominiert und geht damit mit Emma Stone (Poor Things) und Carey Mulligan (Maestro) ins Rennen.

Plaion Pictures/Wild Bunch/Central Sandra Hüller in Anatomie eines Falls

Sandra Hüller ist erst die dritte deutsche Schauspielerin nach Luise Rainer und Marlene Dietrich, die eine Oscar-Nominierung erhalten hat (via Hollywood Reporter ). In derselben Kategorie wurde mit Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon erstmals eine indigene US-Schauspielerin nominiert.

13 Oscar-Nominierungen für Oppenheimer

In der Kategorie Bester Film ist Anatomie eines Falls ebenfalls vertreten. Dort schlagen die dominierenden Filme des Kinojahres auf: Oppenheimer (insgesamt 13 Nominierungen) und Barbie (8 Nominierungen). Martin Scorseses Kriminal-Epos Killers of the Flower Moon landete 10 Nominierungen, während Poor Things von Yorgos Lanthimos sich 11 Oscar-Chancen ausrechnen kann (mehr zu Poor Things in diesem Artikel).

Aus Deutschland kann sich außerdem das Team von Das Lehrerzimmer Hoffnungen machen, der in der Kategorie Bester Internationaler Film nominiert wurde. Dasselbe gilt für Wim Wenders' Drama Perfect Days, der allerdings für Japan eingereicht wurde.

Die 96. Academy Awards werden in der Nacht vom 10. auf den 11. März in Los Angeles veranstaltet. Als Moderator führt zum vierten Mal Late Night-Host Jimmy Kimmel durch den Abend.

Oscar-Nominierungen 2024: Diese Filme und Stars gehen ins Rennen

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

American Fiction - Cord Jefferson

Oppenheimer - Christopher Nolan

Poor Things - Tony McNamara

The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Bester Animationsfilm

Bester internationaler Film

Beste Kamera

Bester Dokumentarfilm

Bestes Kostümdesign

Barbie

Killers of the Flower Moon

Poor Things

Oppenheimer

Napoleon

Bester Schnitt

Anatomie eines Falls

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Bester animierter Kurzfilm

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko



Bester Kurzfilm

The After

Invincible



Knight of Fortune



Red, White and Blue



The Wonderful Story of Henry Sugar



Bester Dokumentar-Kurzfilm

Nǎi Nai & Wài Pó



The ABCs of Book Banning



The Barber of Little Rock



Island In Between



The Last Repair Shop



Bestes Szenenbild

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Bestes Make-up & Hairstyling

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Die Schneegesellschaft

Beste Filmmusik

American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - John Williams

Killers of the Flower Moon - Robbie Robertson

Oppenheimer - Ludwig Göransson

Poor Things - Jerskin Fendrix

Bester Filmsong

"The Fire Inside" aus Flamin' Hot

"I'm Just Ken" aus Barbie

"It Never Went Away" aus American Symphony

"What Was I Made for" aus Barbie

"Wahzhazhe (A Song for My People)" aus Killers of the Flower Moon

Bester Ton

The Creator



Maestro

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins

Oppenheimer

The Zone of Interest

Beste visuelle Effekte

Wer bestimmt über die Verleihung der Oscars?

Die Oscar-Verleihung wird jedes Jahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences veranstaltet. Die AMPAS umfasst knapp 10.000 Mitglieder aus unterschiedlichen Berufszweigen der Filmbranche. Anders als etwa bei einem Filmfestival entscheidet bei den Oscars keine Jury, sondern mehrere Tausend Menschen, die über die Nominierungen und die Gewinner der Academy Awards in einem komplexen Wahlprozess abstimmen.