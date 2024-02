Neu bei Amazon Prime: Fast vergessener Fantasy-Film mit Brad Pitt, 3 Stunden Länge & einer der bizarrsten Todesszenen der Filmgeschichte

Bei manchen Filmen sind die Geschichten hinter den Kulissen noch viel verrückter als das Gesehene. Unser heutiger Streaming-Tipp ist genau so ein Fall – und wartet nebenbei mit einem jungen Brad Pitt in Topform auf.

Manche Filme verschwinden unerklärlicherweise in der Versenkung und sind einen neuen Blick absolut wert. Filme, die sich trauen, über ganze drei Stunden eine tiefschürfende, aber von Fantastik und außerweltlichen Erfahrungen geprägte Liebesgeschichten zu erzählen. Und die dabei noch versuchen zu erläutern, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein.

Andere Filme sind darüber hinaus noch einen Blick hinter die Kulissen wert. Um zu sehen, wie viel Unglaubliches hinter dem Bizarren auf der Leinwand steckt. Für Rendezvous mit Joe Black gilt beides. Denn abgesehen von einer übernatürlichen Romanze aus dem obskuren Repertoire von Superstar Brad Pitt bietet der Film noch viel mehr. Streamen könnt ihr ihn passenderweise ab heute im Abo von Amazon Prime.



In Rendezvous mit Joe Black auf Amazon Prime lernt der Tod zu leben und verliebt sich ganz nebenbei auch noch

Der Film beginnt wie so viele, klassische Liebesgeschichten mit einer Begegnung. Junge (Joe Black alias Brad Pitt) trifft Mädchen (Susan alias Claire Forlani), ganz romantisch im Café. Nur passiert hier kurz darauf das Undenkbare: Joe kommt bei einem tragischen (und wirklich schrägen) Unfall ums Leben.

Davon weiß Susan aber nichts. Also ahnt sie auch nicht, was wirklich vor sich geht, als Joe plötzlich vor ihrer Tür steht. Er ist hier in der Funktion des Sensenmannes, der Susans Vater, den erfolgreichen Geschäftsmann William (Anthony Hopkins), ins Jenseits begleiten soll. Doch Joe Blacks Neugier auf das menschliche Leben siegt und so treffen beide eine Vereinbarung.

Universal Brad Pitt in Rendezvous mit Joe Black

William zeigt Joe das Leben als Mensch und was das Menschsein wirklich ausmacht. Dafür gibt Joe William noch etwas mehr Zeit. Doch ein menschliches Leben ist nun einmal vor allem eins: kompliziert. Und so wird die ganze Angelegenheit überirdisch kompliziert, als Joe sich langsam in Susan verliebt.

Gymnastikanzüge, Baby-Shampoo und Gummipuppen: Die Geschichte hinter dem bizarren Tod des Joe Black

Joe Black ist ein Relikt aus der Zeit, in der Absurdes noch einen festen Platz im Kino hatte, auch in tragischen Geschichten. Da konnte eine epische Liebesgeschichte auch mal mit einer episch-bizarren Todesszene beginnen. Joe Black wird überfahren. Von gleich zwei Autos und mit zirkusreifen Überschlägen. Doch die Entstehungsgeschichte dieser Todesszene ist mindestens genauso abgefahren.

Im Interview mit Vulture verrieten Stunt-Koordinator Buddy Joe Hooker und Special-Effects-Koordinator Robert Devine, dass der Unfall tatsächlich als echter Stunt gedreht wurde. Mehr oder weniger. Da die Zeit für Proben sehr kurz war, wurde er nicht mit einem echten Menschen gefilmt. Auftritt: Gummi-Pitt. Statt einer realen Person musste ein Modell von Brad Pitt einspringen. Das man natürlich erst anfertigen musste.



Universal Brad Pitt und Anthony Hopkins in Rendezvous mit Joe Black

Hierzu wurde eine Gussform für das Double hergestellt. Aber erst nach einem Schwur an Pitt, alle Doubles nach Gebrauch zu zerstören. Sie sollten nicht in falsche Hände geraten, sodass plötzlich lauter Brad-Pitt-Sexpuppen den Markt fluteten. Anschließend wurde Pitt in einen hautengen Stoffüberzug gesteckt und mit Baby-Shampoo eingerieben – als Anti-Klebe-Schicht. So erblickten Gummi-Pitt und sein bizarrer Stunt das Licht der Welt.



Ob aus Neugier oder aus Sehnsucht nach einer altmodisch ausladenden Romanze: Rendezvous mit Joe Black könnt ihr ab heute im Abo von Amazon Prime streamen.



