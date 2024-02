Mega-Star für neuen Tarantino: Brad Pitt soll in The Movie Critic Hauptrolle spielen, aber eine Hürde gibt es noch

Für seinen letzten Spielfilm soll Quentin Tarantino den ersten Mega-Star verpflichtet haben. Zum dritten Mal holt er angeblich Brad Pitt vor die Kamera, aber ein wichtiges Detail steht noch aus.

Nach Monaten gibt es mal wieder eine aufregende Meldung zum kommenden Kinofilm von Quentin Tarantino, der sein letzter werden soll. Mehrere Namen wurden schon für die Besetzung des Films ins Spiel gebracht, doch jetzt scheint ein Mega-Star ziemlich sicher dabei zu sein.

Brad Pitt spielt sehr wahrscheinlich in finalem Tarantino-Film mit

Laut Deadline soll Brad Pitt für Tarantinos kommendes Werk The Movie Critic besetzt worden sein. Eine offizielle Bestätigung für diesen Casting-Coup steht noch aus, aber Deadline ist eine verlässliche Branchenquelle. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schauspieler dann eine Hauptrolle in dem Film übernimmt.

Für Tarantino und Pitt wäre es die dritte Zusammenarbeit, nachdem der Star für Inglourious Basterds als Lieutenant Aldo Raine und Once Upon a Time ... in Hollywood als Cliff Booth für den Regisseur vor der Kamera stand.

Bisher wurde außerdem berichtet, dass Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) und Samuel L. Jackson (Django Unchained) ebenfalls Rollen im kommenden Tarantino-Film übernehmen könnten. Offiziell gab es hierzu auch noch keine Bestätigungen.

Worum geht es in Tarantinos The Movie Critic?

Bisher wurden eher vage Infos zur Handlung von Tarantinos nächstem Film enthüllt. The Movie Critic soll im Los Angeles der 70er-Jahre spielen. Laut dem Regisseur ist die Hauptfigur Kritiker für ein Pornomagazin und ist ein vulgärer, zynischer Charakter. Der Regisseur beschrieb ihn als Mix aus dem frühen US-Radiomoderator Howard Stern und Travis Bickle aus Taxi Driver.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking von allen Tarantino-Filmen:

Von Müll bis Meisterwerk: Wir ranken alle Quentin Tarantino Filme

Deadline weist in der Brad Pitt-Meldung aber auch darauf hin, dass Tarantino seitdem angeblich Änderungen am Drehbuch vorgenommen hat. Die Handlung von The Movie Critic könnte also nochmal eine andere Richtung einschlagen.

Wann startet The Movie Critic im Kino?

Tarantinos Kino-Abschied hat noch kein Startdatum. Der Film soll irgendwann 2025 anlaufen.