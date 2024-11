Neu bei Amazon Prime: Fast vergessenes Marvel-Abenteuer, das ihr unbedingt vor dem 35. MCU-Film sehen müsst

Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton war nach Iron Man der 2. Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Kommendes Jahr werden die Figuren daraus wieder sehr wichtig im MCU.

Kommendes Jahr kommt mit Captain America 4: Brave New World der nunmehr 35. Film des Marvel Cinematic Universe in die Kinos – und ein Ende ist nach wie vor kein Stück in Sicht. Für jene Superhelden-Nerds, die sich gebührlich darauf vorbereiten wollen, empfehlen wir einen (Re-)Watch des zweiten MCU-Films überhaupt: Der unglaubliche Hulk von 2008.

Ab sofort ist der Phase 1-Film von Regisseur Louis Leterrier ganz bequem bei Amazon Prime Video im Abo streambar und kann dort jeder Zeit unter die Lupe genommen werden.

Der unglaubliche Hulk neu bei Amazon Prime Video: Beste Vorbereitung auf kommenden MCU-Film

Wer mit den DC Comics über den grünen Koloss Hulk vertraut ist, ahnt bereits, was mit Dr. Bruce Banner (Edward Norton) in diesem Film geschieht: Nachdem er gefährlicher Gammastrahlung ausgesetzt wird, verwandelt sich der sonst sanftmütige Wissenschaftler, sobald er sich ärgert, in ein giftgrünes Rage-Monster. Er versucht, der Situation Herr zu werden und taucht zunächst unter, doch dann eskaliert seine Hulk-Persona völlig und das Militär schreitet ein.

General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) untersteht der britische Soldat Emil Blonsky (Tim Ross), der im Laufe des Films zur ebenfalls mutierenden Kreatur Abomination wird, der sich mit dem Hulk anlegt.

Im kommenden Captain America-Film wird Thunderbolt von Harrison Ford dargestellt und wird als US-Präsident zum Red Hulk. Zurück ist dann auch die von Liv Tyler gespielte Biologin Betty Ross, die Tochter des POTUS und (ehemalige) Partnerin von Bruce Banner.



Vergangene Hulk-Verfilmungen waren vor allem die 70er Jahre-Serie Der unglaubliche Hulk sowie der Ang Lee-Film Hulk von 2003.

Wann kommt Captain America 4 ins Kino?

Der neue Captain America-Film läuft am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos an. Vorher steht aber noch der 34. Film aus dem MCU an. Im selben Jahr kommt außerdem noch Thunderbolts* in die Lichtspielhäuser.