Neu bei Amazon Prime: Geniale Neuauflage einer der berühmtesten Horror-Geschichten mit grandiosem Nicolas Cage

Gleich zweimal Nic Cage gibt es in dieser bitterbösen, aber wahnsinnig witzigen Neuauflage eines absoluten Horror-Klassikers. Einer davon: Nicolas Cage im Wahnsinnsmodus.

Parodien sind eine ganz besondere Kunstform. Sie müssen sich mit ihrem Ausgangsmaterial gut auskennen und eine ebenso gute Liebeserklärung wie Persiflage sein. Noch dazu müssen sie natürlich auch die Lachmuskeln erfolgreich attackieren. Besonders schwierig wird das bei einer Vorlage, die wirklich schon tausendmal neu aufgelegt wurde.

Glücklicherweise gibt es aber auch bei diesen tausenden Neuauflagen immer wieder neue kreative Ansätze, die alles einfach besser und witziger nacherzählen. Eine davon ist Renfield alias: Horror-Klassiker Dracula mal ganz, ganz anders. Streamen könnt ihr diesen neuen Ansatz aktuell im Abo bei Amazon Prime Video.

Renfield bei Amazon Prime beleuchtet Horror-Legende Dracula aus einer ganz neuen Perspektive

Wie oft haben wir die Geschichte des berühmtesten Vampirs aller Zeiten schon aus Sicht des Grafen gesehen? Wie oft aus Sicht seiner Opfer Jonathan und Mina Harker, oder durch die Augen des Vampirjägers Van Helsing? Zu oft, vermutlich. Doch was ist eigentlich mit seinem armen, gebeutelten, aber stets treuen Diener … Renfield (Nicholas Hoult)?

Nun. Renfield ist so langsam mit den Nerven am Ende. Nach Jahrhunderten des Dienstes für Dracula (Nicolas Cage) wird ihm in der modernen Arbeitskultur Amerikas klar: sein Arbeitsverhältnis ist schwer toxisch. Er erhält keine Anerkennung, keine Wertschätzung, und muss dafür trotzdem grauenhafte Verbrechen begehen. Das erscheint ihm doch irgendwo unfair.

Renfield will einen Neuanfang wagen. In Freiheit. Doch sich von einem so mächtigen Wesen zu emanzipieren, ist alles andere als einfach. Die einzige, die ihm wirklich Mut gibt, ist die aufsässige Polizistin Rebecca Quincy (Awkwafina). Sie verwickelt ihn in einen wichtigen Fall, und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus.

Renfield ist nicht nur kreativ, sondern dank Nicolas Cage und Nicholas Hoult richtig witzig

Renfield ist in einer Zeit der irreführenden Trailer tatsächlich einmal genau das, was auf der Verpackung steht: eine richtig böse, blutige Komödie. Heißt: Hier hält man sich auf keinen Fall in Sachen Gewalt zurück, sodass sämtliche Kämpfe wirklich fetzen – aber auch unfassbar witzig sind. Für empfindliche Mägen ist das nichts. Aber für Fans bissiger Parodien.

Tödlich schwarzer Humor kann schnell übers Ziel hinausschießen, hier wird aber stets der perfekte Ton getroffen. Der Dracula-Mythos wird wunderbar auf die Schippe genommen. Wer sich ein bisschen mit klassischen Vampir-Klischees auskennt, wird hier ständig wunderbare versteckte Gags und Anspielungen finden. Renfield ist nicht nur schmunzel-lustig. Er ist laut-loslachen-lustig.

Dazu kommt natürlich unsere zentrale toxische Beziehung aus Renfield und Dracula bzw. Hoult und Cage. Beide gehen so großartig in ihren bekloppten Rollen auf, dass wir als Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde mitfiebern. Cage ist wie zu erwarten in perfekter Wahnsinnsform. Doch Hoult hält locker mit und macht das Duo Infernale perfekt.

Wer sich nach etwas frischem Wind im angestaubten Vampir-Genre sehnt, kann mit Renfield nicht viel falsch machen. Streamen könnt ihr die schwarze Komödie jetzt bei Amazon Prime.



