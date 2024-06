Neu bei Amazon Prime: Geniales Tarantino-Meisterwerk mit einem der besten Bösewichte der Filmgeschichte

Quentin Tarantino hatte schon immer ein Händchen für Figuren mit enormem Wiedererkennungswert. Manchmal sogar so enorm, dass sie in die Filmgeschichte eingehen durften.

Quentin Tarantino liebt es, die Geschichte unserer Welt ganz nach seinen Vorstellungen noch einmal neu zu erzählen. Dabei kann dann ein fantastischer Liebesbrief an das Kino der 60er Jahre herauskommen wie in Once Upon a Time ... in Hollywood. Oder eine blutig-satirische Fantasie über Gut, Böse und alles dazwischen im Europa der NS-Zeit.

Trotz aller Satire darf in einem Meisterwerk wie Inglourious Basterds jedoch eins nicht fehlen: ein furchteinflößender, charismatischer Antagonist. Glücklicherweise betrat für diesen Anlass Christoph Waltz als Hans Landa die internationale Bildfläche – und spielte sich direkt in die Albträume aller Fans. Die Genialität dieser ikonisch gewordenen Figur könnt ihr ab jetzt live und in Farbe im Streaming-Abo bei Amazon Prime erleben.

In Inglourious Basterds werden Brad Pitt und Christoph Waltz zu Jägern und Gejagten des Nazi-Regimes

1941. In Europa tobt der zweite Weltkrieg. Frankreich leidet unter der Besatzung der Deutschen. Besonders ein Mann des NS-Regimes ist zu fürchten: Oberst Hans Landa (Christoph Waltz), dessen Aufgabe und teuflisches Privatvergnügen im Aufspüren und Ermorden versprengter Juden besteht. Zu seinen Opfern gehört auch die Familie Shosannas (Mélanie Laurent).

Während sie selbst entkommt und trotz ihrer Angst vor Landa eigene Rachepläne schmiedet, rührt sich andernorts eine andere Widerstandsgruppe. US-Offizier Aldo Raine (Brad Pitt) hat es sich mit seiner Truppe der „Basterds“, allesamt jüdische Soldaten, zur Aufgabe gemacht, Nazis zu jagen. Mit gezielten Anschlägen und einer ordentlichen Ladung Gewalt wollen sie den Gegner schwächen.

Universal Eli Roth und Brad Pitt als "Basterds" in Inglourious Basterds

Die Wege all dieser Jäger und Gejagten führen sie quer durch Europa und schließlich über schicksalhafte Umwege ans selbe Ziel: Paris. Hier soll sich der Krieg entscheiden, je nachdem, wessen Pläne am Ende klappen und wer verliert.

Inglourious Basterds bei Amazon Prime zeigt auf schauderhafte Weise, was einen genialen Bösewicht ausmacht

Sucht man auf den einschlägigen internationalen Filmseiten nach unvergesslichen Filmbösewichten, ist Hans Landa meist nicht fern. BBC , Empire oder Collider : Sie alle können in ihren Top-Listen der besten Bösen den diabolischen NS-Oberst nicht außen vor lassen. Und das aus gutem Grund.

Hans Landa ist keine Naturgewalt, kein körperlich überlegener Gegner, der einen durch schiere Kraft in die Knie zwingen könnte. Dafür ist er auf bitterböse Weise … zivilisiert. Charmant. Mit einem gewinnenden Lächeln und einer fuchsigen Schläue, die gemeinsam mit seinen abgrundtief hassenswerten Idealen zu einer ekelerregenden Mischung mutieren.

Universal Das Böse in Inglourious Basterds genießt auch Apfelstrudel

Selten war das Böse so banal und dabei so höflich und gebildet. Selten war ein Antagonist seinen Gegnern so scheinbar problemlos jederzeit einen Schritt voraus. Dieser Teufel ist charismatisch und dennoch unberechenbar. Man kann nicht umhin, von ihm fasziniert zu sein – und fühlt sich dabei selbst sofort schmutzig. Mit Hans Landa schufen Waltz und Tarantino wahrlich eine Figur, die uns in unsere Albträume verfolgt.

Wer diese absolut unvergessliche Figur noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen und kann das ab heute im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.