Neu bei Amazon Prime: Hoch spannendes Sci-Fi-Highlight, das mit seinem Twist umhaut

Science-Fiction muss nicht immer groß und laut sein. Das beste Beispiel ist unser heutiger Streaming-Tipp bei Amazon Prime, der vor überschaubarer Kulisse eine sehr spannende Geschichte erzählt.

Das Sci-Fi-Kino des 21. Jahrhunderts hat viele epische Blockbuster hervorgebracht, die alle Möglichkeiten der großen Leinwand ausnutzen. Zwischen dem Bombast von fremden Planeten und riesigen Raumschiffen gibt es jedoch auch einige kleine Sci-Fi-Filme zu entdecken, die ihre eigenen Reize mitbringen. Einer davon ist Moon.

Das Regiedebüt von Warcraft-Regisseur Duncan Jones kam 2009 ins Kino und wurde mit einem Budget von gerade einmal 5 Millionen US-Dollar umgesetzt. Für einen Science-Fiction-Film ist das extrem wenig. Doch Jones lässt sich die begrenzten Ressourcen kaum anmerken. Im Gegenteil: Er kitzelt alles aus ihnen heraus.

Sci-Fi-Tipp bei Amazon Prime: Sam Rockwell verliert sich in der Finsternis des Monds

Wie es der Titel andeutet, ist die Geschichte auf dem Mond angesiedelt. Hier ist es einsam und ruhig. Der Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell), der seit drei Jahren Wartungsarbeiten für die Firma Lunar Corporation ausführt, fristet ein monotones Leben zwischen dem grauen, trostlosen Mondgestein. Bald soll es für ihn aber nach Hause gehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Moon schauen:

Moon - Trailer (Deutsch)

Auf der Erde warten seine Frau und Tochter. Sam kann der Finsternis des Weltraums gar nicht schnell genug den Rücken kehren. Doch dann taucht plötzlich eine rätselhafte Person in der kargen Mondlandschaft auf und stellt alles auf den Kopf, was Sam über die Welt, das Universum und sich zu wissen glaubt.

Moon entfaltet sich wie ein Kammerspiel. Die meiste Zeit beobachten wir Sam dabei, wie er seiner Routine nachgeht. Jones nutzt das begrenzte Setting geschickt und setzt vor allem auf Atmosphäre: Die Einsamkeit und Kälte des Monds ist in jeder Einstellung zu spüren, ganz zu schweigen von Clint Mansells großartigem Score.

Am Anfang von Moon stehen traurige, nachdenkliche Tönen. Das Tempo des Films ist ruhig und spiegelt Sams Erschöpfung. Erst nach und nach steigt die Spannung, bis sie unerträglich wird und sich in einem gewaltigen Twist entlädt. Der soll an dieser Stelle allerdings nicht verraten werden, denn es ist ein absoluter Gänsehautmoment.

Noch ein Streaming-Tipp: Nervenkitzel-Thriller mit Paul Walker bei Prime

Ab wann kann man Moon bei Amazon Prime streamen?

Wenn ihr ein Abo bei Amazon Prime habt, könnt ihr direkt loslegen. Seit Donnerstag befindet sich der Film im Angebot des Streamers. Euch erwartet ein ungemütliches Sci-Fi-Abenteuer, das für rund eineinhalb Stunden in den Bann zieht und fesselt.