Neu bei Amazon Prime: Horror-Tipp terrorisiert mit einem Albtraum-Monster nach dem anderen

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Scary Stories to Tell in the Dark streamen. Der Gruselfilm begeistert mit tollen Sequenzen voller schauriger Kreaturen wie aus dem furchterregendsten Kinderbuch.

Mit Blut geschriebene Kindergeschichten werden in Scary Stories to Tell in the Dark zur furchterregenden Wirklichkeit. In der Adaption der in den USA extrem beliebten, gleichnamigen Gruselbuchreihe wird eine Gruppe Teenager Ende der 60er von verschiedenen Monstern terrorisiert, nachdem sie auf ein mysteriöses Buch mit verfluchten Kräften stoßen.

Der Film von André Øvredal, an dem unter anderem auch Grusel-Ikone Guillermo del Toro als Produzent beteiligt war, ist ab sofort bei Amazon Prime im Abo zum Streamen verfügbar. * Sehenswert wird die Buchverfilmung vor allem durch ihre tollen Monster-Sequenzen, die wirken, als sei ein furchterregendes Kinderbuch zum Leben erwacht.



Hier könnt ihr den Trailer zu Scary Stories to Tell in the Dark schauen

Scary Stories to Tell in the Dark - Trailer (Deutsch) HD

Scary Stories to Tell in the Dark kostet den schaurigen Monster-Irrsinn genüsslich aus

Durch das nostalgische Setting in den späten 60er-Jahren und die sympathischen Protagonisten im jugendlichen Alter versprüht Scary Stories to Tell in the Dark direkt eine vertraute Atmosphäre, die an vergleichbare Produktionen wie beispielsweise den Netflix-Hit Stranger Things oder jüngere Stephen King-Verfilmungen wie den Es-Kino-Zweiteiler erinnert.

Die Ängste und Sorgen der jungen Hauptfiguren, die der Film auch im leicht mitschwingenden politischen Klima des vorherrschenden Vietnamkriegs spiegelt, wandeln sich in Scary Stories to Tell in the Dark jedoch zu einem viel drastischeren Horror.

Spätestens wenn Regisseur André Øvredal zum ersten Mal eine der Legenden aus dem verfluchten Buch entfesselt, besticht der Film durch ausgiebig zelebrierte Horror-Setpieces, in denen der gruseligen Ausstrahlung der unterschiedlichen Kreaturen freien Lauf gelassen wird.

Während der Einfluss von Guillermo del Toro vor allem durch die liebevoll-handgemachte Gestaltung der Monster sichtbar wird, meistert Scary Stories to Tell in the Dark die Gratwanderung zwischen einem gelungenen Gruselfilm für Jugendliche und gleichzeitig einem schönen Jugendfilm für Erwachsene.

Durch den dabei entfesselten wohligen Schauer wird selbst der abgebrühteste Horrorfan für kurze Zeit wieder zum ängstlichen Kind unter der Bettdecke.

