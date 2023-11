Neu bei Amazon Prime: Sci-Fi-Klassiker mit genialer Idee, dessen Remake einer der größten Flops der 2000er wurde

Mit einem Prime Video-Abo könnt ihr seit kurzem einen Klassiker des Science-Fiction-Films nachholen. In der genialen Zukunftsvision rebelliert Der Pate-Star James Caan gegen das System.

Großkonzerne herrschen über die Welt und als Zuckerbrot für die Unterdrückung gibt es einen brutalen Sport auf Rollschuhen. Das ist die einfache wie geniale Grundidee des Science-Fiction-Klassikers Rollerball von Regisseur Norman Jewison (In der Hitze der Nacht). 1975 kam der Film ins Kino und entwickelte seitdem Kultstatus. Bei Amazon Prime Video könnt ihr ihn jetzt nachholen.



In dem Science-Fiction-Film kämpfen Gladiatoren auf Rollschuhen



Stellt euch einen Basketball-Court oder ein Fußballfeld vor, aber die Spieler treten auf Rollschuhen und Motorrädern (!) gegeneinander an, um Bälle ins gegnerische Tor zu schießen. Im fernen Jahr 2018, in dem der Film spielt, gibt es nichts, was die Menschen lieber in ihrer Freizeit sehen und Jonathan E. (James Caan aus Der Pate) ist der Star des Sports.

Dieser Sport wird von der mächtigen Energy Corporation ausgeschlachtet, um die unterdrückten Bürger bei Laune zu halten. Jonathan will sich das jedoch nicht mehr gefallen lassen. Er widersetzt sich den Wünschen des Konzerns. Als Reaktion werden die Regeln von Rollerball brutaler gestaltet. Jonathan soll auf dem Spielfeld sterben, um ein Exempel an dem Rebellen zu statuieren.

MGM Rollerball 1975

Norman Jewison wollte mit dem Film eine kapitalismuskritische Anklage drehen, die insbesondere auf das brutale Spektakel von Sportarten wie Football abzielte. Als Dystopie überzeugt der Film tatsächlich, da seine Medienkritik zwar in den 70ern verhaftet ist (man denke auch an Network, der ein Jahr später erschien), das Drehbuch mit der Kommerzialisierung von Sport und Gewalt aber ein zeitloses Phänomen verarbeitet.



Das Remake ist ebenfalls sehenswert, war aber ein katastrophaler Flop



Regisseur Jewison wurde Jahre später das Remake angeboten, was er jedoch ablehnte, weil das Drehbuch seiner Meinung nach die Gewalt verherrlichte, die er kritisieren wollte (via The Guardian ).



Ascot Elite Rollerball 2002

An seiner statt übernahm Stirb Langsam-Macher John McTiernan die Regie. In vielerlei Hinsicht stellte sich das als verhängnisvolle Entscheidung heraus. Rollerball (2002) fand im Kino nur ein kleines Publikum und war ein Misserfolg.

Schlimmer noch: McTiernan ließ seinen Rollerball-Produzenten Charles Roven illegal abhören und wurde zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Karriere hat sich davon bislang nicht erholt. Das Remake lohnt sich aber genauso wie das Original. Jewisons Film begeistert als wütende Dystopie mit Action und einem charismatischen Hauptdarsteller. McTiernan dagegen lieferte ein völlig überdrehtes Pop-Spektakel ab, das die Zukunftsvision für eine Generation aktualisiert, die mit American Pie und MTVs TRL aufgewachsen ist. Beide Filme faszinieren als Zeitkapseln und unterhalten mit dem bizarren Sport in ihrem Zentrum.



Das Remake Rollerball gehört zum Katalog von Netzkino bei Amazon

