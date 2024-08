Neu bei Amazon Prime: Spannender und genialer Gangster-Thriller für alle Fans von Guy Ritchie

Auf Amazon Prime verbirgt sich gerade eine kleine Gangster-Perle, die nur darauf wartet, von euch in Begleitung eines großartigen Casts geklaut zu werden.

Das Glitzern und Blinken von Edelsteinen, das Schimmern von abstrakten Statuen. Sie alle sind verlockend, doch einmal die Finger auszustrecken und etwas mitgehen zu lassen. Noch viel spannender wird es, wenn eine ganze Menge auf dem Spiel steht und ganze Einbrüche samt Fluchtplan und falscher Identität geplant werden müssen. Hier sind Gangter- und Heist-Fans Zuhause.

Ebenso angenehm vertraut wird für all diese Fans Lying and Stealing sein, in dem sich Theo James und Emily Ratajkowski als ungleiches Gangster-Paar eine Zukunft aufbauen. Dabei gilt es, einige Hindernisse zu überwinden und vielleicht auch das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Den daraus resultierenden Thriller könnt ihr aktuell bei Amazon Prime streamen.

In Lying and Stealing auf Amazon Prime versucht ein Kunstdieb verzweifelt, endlich seine Schulden zu begleichen

Ein letzter Job. Das sind die berühmten letzten Worte, die schon einigen Menschen zum Verhängnis geworden sind, die sich gegen ihren Willen als Gangster verdingen. Leider gilt dasselbe auch für Ivan (James), der aufgrund einer offenen Rechnung seines Vaters Kunstgegenstände für „den Griechen“ Dimitri (Fred Melamed) stiehlt.

Ganz einfach soll es sein. Ein letzter Job, ein letztes Kunstwerk einkassieren, dann sind ihm seine Schulden erlassen und er kann ein normales Leben anfangen. Doch natürlich ist es alles andere als einfach. Nicht zuletzt, weil Ivan inzwischen die Aufmerksamkeit des FBI auf sich gezogen hat und gleichzeitig seinen sozial unangepassten Bruder Ray (Ebon Moss-Bachrach) hüten muss.

IM Global Lying and Stealing

Seine unerwartete letzte Hoffnung wird Elyse (ERatajkowski), die sich mit allem über Wasser hält, was sie kriegen kann und eigentlich von der großen Schauspielkarriere träumt. Gemeinsam hecken sie einen Plan aus, um endlich einen Neustart zu schaffen.



Bei Amazon Prime Lying and Stealing ist ein spannender Thriller für Heist-Fans, der sich bis zum Ende zuspitzt

Lying and Stealing nimmt uns als stille, langfingrige Beobachter:innen mit in die Welt der Reichen, Schönen und sehr leicht Beklaubaren. Das alles sieht wahnsinnig gut aus und kommt in sämtlichen Diebstahl-Szenen so abgebrüht und cool daher, dass man sofort fasziniert eingesogen wird.

Besonders Theo James leistet Meisterarbeit als sympathisch-nahbarer, aber getriebener Protagonist. Lying and Stealing wirkt fast wie seine Aufwärmübung für seine Rolle in Guy Ritchies genialer Gangster-Serie The Gentlemen.

IM Global Lying and Stealing

Ein Nebendarsteller-Highlight ist Ebon Moss-Bachrach, der derzeit als Richie in The Bear: King of the Kitchen begeistert und auch hier seinen Co-Stars in seiner unangepassten, aber liebenswerten Art regelmäßig die Show stiehlt.

Vieles erinnert hier an die lockere Leichtfüßigkeit eines Guy Ritchie oder Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) und wird Fans der beiden mitreißen. Doch unter der schicken Fassade versteckt sich ein Thriller-Drama, das in seinem Finale bitterernst wird und uns den Puls auf beste Weise in die Höhe jagt. Inklusive absolut hassbarem Antagonisten.

Wer mit Theo James und Emily Ratajkowski auf Beutezug gehen will, kann das derzeit im Streaming-Abo bei Amazon Prime.



