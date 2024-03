Neu bei Netflix: Die erste Serie eines Kult-Regisseurs, der mit 1000 Stars einen 5 Jahre alten Gangster-Thriller wiederbelebt

Heute startet bei Netflix die erste Serie des Kult-Regisseurs Guy Ritchie. Dort greift er die Krimi-Story eines Kinofilms von 2019 erneut auf.

Wenn irgendjemand britische Gangster inszenieren kann, ist es Guy Ritchie. Der Regisseur, der vor mehr als 20 Jahren durch rasante Action-Komödien wie Bube Dame König GrAs oder Snatch - Schweine und Diamanten Kultstatus erlangte, versucht sich für Netflix jetzt in Serienform an seinem Lieblings-Genre. Und setzt einen seiner eigenen Filme überraschend fort: Alle acht Folgen von The Gentlemen gibt es ab heute zu streamen.

Guy Ritchie baut bei Netflix ein Cannabis-Imperium mit vielen Stars

The Gentlemen dreht sich um den jungen Eddie Halstead (Theo James), der nach dem Tod seines Vaters dessen riesiges Anwesen erbt. Überraschend kommt er dahinter, dass er damit auch das Geschäft mit Drogenbaron Bobby Glass (Ray Winstone) und dessen Tochter Susie (Kaya Scodelario) übernehmen soll.

Schaut euch hier den Trailer zu The Gentlemen an:

The Gentlemen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bobby Glass' Arbeit steht dabei offenbar mit dem Cannabis-Imperium von Mickey Pearson (Matthew McConaughey) aus dem Kinofilm in Verbindung. Neben den oben aufgeführten Darsteller:innen gehören diverse weitere Stars wie Giancarlo Esposito (The Mandalorian), Vinnie Jones (Snatch) und Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy) zum Cast.

Guy Ritchie ist in den vergangenen Jahren seit The Gentlemen trotz Corona-Pandemie alles andere als untätig gewesen. Wenn The Ministry of Ungentlemanly Warfare dieses Jahr ins Kino kommt, hat er in fünf Jahren ganze sechs Filme fertig gedreht. Dazu gehören unter anderem auch Cash Truck und Guy Ritchie's The Covenant.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

