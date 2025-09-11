Neu bei Amazon Prime: Vollkommen unterschätzter Action-Blockbuster über eine reale Katastrophe

Heute kommt ein actiongeladener Katastrophenfilm neu bei Amazon Prime ins Abo. Die Handlung ist vor dem Hintergrund des wohl legendärsten Vulkanausbruchs in der Geschichte angesiedelt.

Durch Game of Thrones ist er weltweit berühmt geworden. Doch durch welche Rollen ist Kit Harington eigentlich seiner Westeros-Abenteuer bekannt? Bereits 2014 wagte sich der britische Schauspieler bei einem unterschätzten Katastrophen-Blockbuster Pompeii vor die Kamera und bewies, dass er mehr als nur Jon Snow ist.

Neu bei Amazon Prime: Pompeii mit Kit Harington

Das Historienepos spielt sich vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Vulkans Vesuv ab. Im Kino entpuppte sich Pompeii als Enttäuschung. Weder die Presse noch das Publikum waren Paul W.S. Andersons 3D-Spektakel wohlgesonnen. Auch an den Kinokassen konnte der Film keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Dennoch lohnt sich ein Blick in das Treiben im Jahr 79 n. Chr. Hier lernen wir den Sklaven Milo (Kit Harington) kennen, der sich als Gladiator durchschlägt. Mal wird er von der Menge angefeuert, mal wird er ausgebuht. Die meiste Zeit kriegt er davon jedoch nichts mit, weil er zwischen Staub, Blut und Schweiß in der Arena um sein Leben ringt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Pompeii schauen:

Pompeii - Trailer (Deutsch) HD

Als er der wohlhabenden und bildschönen Cassia (Emily Browning) begegnet, beginnt sich Milo ein Leben ohne tägliches Blutvergießen vorzustellen. Sie ist ein Mensch, der ihn mit völlig anderen Augen sieht. Das Problem ist: Der machthungrige Senator Corvus (Kiefer Sutherland) hat es ebenfalls auf Cassia abgesehen.

Kit Harington tauscht Game of Thrones gegen Titanic

Obwohl die Trailer und Poster zu Pompeii einen stumpfen Leinwandbombast erwarten lassen, steckt hinter dem Film deutlich mehr. Regisseur Paul W.S. Anderson (bekannt für die Resident Evil-Filme) stellt sich die Geschichte als groß angelegtes Epos vor, in dem nicht nur glühende Lavabrocken die Menschen in den Abgrund reißen.

In Pompeii folgen wir Intrigen und Machtspielen. Es geht um Klassenunterschiede, Umbrüche und eine tragische Liebesgeschichte. Insgeheim hat Anderson hier seine actiongeladene Version von Titanic gedreht, die sogar mit ähnlichen Gedanken endet: Was bleibt? Was geht für immer verloren? Und was kann wiederentdeckt werden?

Auch bei Prime: Einer der letzten Filme eines gestorbenen Universums

Während sich Anderson in seinen Resident Evil-Filmen von einem Level in das nächste kämpft, tritt er bei Pompeii einen Schritt zurück und betrachtet zuerst die gesamte Arena und dann die ganze Stadt. Was folgt, ist einer der denkwürdigsten und bewegendsten Weltuntergänge, die wir in den vergangenen Jahren im Kino erlebt haben.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

