Neu bei Amazon: Scarlett Johanssons unterschätztes Sci-Fi-Feuerwerk, das eine Fortsetzung bekommt

Vor zehn Jahren landete MCU-Star Scarlett Johansson einen Überraschungshit mit Lucy. Bei Amazon Prime könnt ihr den Science-Fiction-Film jetzt schauen.

Sci-Fi-Fans können sich freuen: Lucy ist ab sofort bei Amazon Prime erhältlich. In dem Film spielt Scarlett Johansson, die wir sonst als Black Widow aus dem Marvel Cinematic Universe kennen, die Hauptrolle. Der wilde Mix aus Action, Superhelden-Elementen, Natur-Doku und Science-Fiction war damals ein großer Hit, weshalb ihr ihn nicht verpassen dürft.



Sci-Fi bei Amazon Prime: Lucy entwickelt übernatürliche Kräfte

Die namensgebende Studentin Lucy dient als Drogenschmugglerin. Ihr wird ein Nootropikum im Unterleib implantiert, das in hoher Dosis die Kontrolle über Raum, Zeit und Materie verspricht. Auf ihrer Schmuggel-Reise wird ihr in den Bauch getreten. Dadurch geht das Päckchen kaputt und die Drogen breiten sich in ihrem Körper aus.

Universal Lucy

Mit der Zeit entwickelt Lucy übernatürliche Fähigkeiten wie Telepathie und das Manipulieren von elektromagnetischen Wellen. Sie kontaktiert den Wissenschaftler Prof. Samuel Norman (Morgan Freeman), um mehr über ihre neu erlangten Fähigkeiten zu erfahren. Gleichzeitig ist ihr ein Drogenboss (Oldboy-Star Choi Min-sik) auf den Fersen.

Doch die Superkräfte erhält sie für einen hohen Preis: Lucy verliert mehr und mehr ihre menschliche Seite.

Der Sci-Fi-Film soll eine Serien-Fortsetzung bekommen

Im Vorfeld wurde spekuliert, dass Lucy eine weitere Film-Fortsetzung bekommt. Doch Luc Besson, der Regisseur von Teil 1, bestritt diese Gerüchte. Stattdessen soll es eine Spin-off-Serie zu Lucy geben, in der Morgan Freeman wieder die Rolle des Professors einnehmen soll, wie das Branchenmagazin Variety 2022 meldete. Von Lucy bzw. Scarlett Johansson fehlt jedoch jede Spur.

Lucy gibt es nicht nur im Stream, sondern auch auf DVD und Blu-ray*

Somit könnte der größte Star des Films im Spin-off fehlen. Wollt ihr also auf Nummer Sicher gehen und die Schauspielerin in einer grandiosen Rolle sehen, solltet ihr jetzt bei Amazon Prime vorbeischauen.

Mehr Film-Tipps im Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.