Neu bei Disney+: Der beste Superhelden-Film des Jahres erfüllt Fan-Träume und überrascht bis zur letzten Sekunde

Lange mussten wir warten, jetzt ist es soweit: Ab heute gibt es den besten Superheldenfilm 2024 bei Disney+ im Streaming-Abo zu sehen.

Oft ist es eine alles andere als kluge Entscheidung, alte Fan-Lieblinge zum 20. Mal wiederzubeleben und noch einmal zurückzuholen. Fan-Service kann, wie so einige große Franchises in den letzten Jahren bewiesen haben, ganz schön nach hinten losgehen. Aber nicht in diesem Fall.

Deadpool & Wolverine holt trotz großem Abschied in Logan - The Wolverine Hugh Jackman noch ein letztes Mal in seine Paraderolle zurück. Glücklicherweise ist das in diesem Fall etwas Gutes. Etwas sehr Gutes sogar. Es ist die Grundlage für den besten Superheldenfilm des Jahres und für viele schöne Fan-Gefühle. Ab heute ist dieser Nostalgie-Trip voller Action Teil des Streaming-Abos bei Disney+.

In Deadpool & Wolverine auf Disney+ muss das Titel-Duo ein ganzes Universum vor der Auslöschung retten

Für Deadpool alias Wade Winston Wilson (Ryan Reynolds) läuft es gerade eher so mittelprächtig. Die Avengers haben ihn eiskalt abblitzen lassen, bei den X-Men kann er ja ohnehin nicht landen. Der Söldner mit der großen Klappe träumt von mehr als nur kleinen Aufträgen, aber alle Träume verlaufen im Sand. Trotzdem stehen seine Freunde zu ihm und feiern seinen Geburtstag mit ihm. Bis etwas furchtbar schief läuft.

Wade wird ausgerechnet von der Time Variance Authority, der TVA, entführt. Ein etwas verrückter Anzugträger mit dem klangvollen Namen Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) bietet Wade eine strahlende Zukunft in einer neuen Zeitlinie an. Zuerst klingt das alles viel zu gut, um wahr zu sein. Ist es auch. Der Rest von Wades Heimatzeitlinie soll nach seinem Abschied einfach aufgelöst werden.

Die Zeitlinie würde früher oder später ohnehin zerfallen, heißt es. Ihr "Ankerwesen" ist gestorben: James "Logan" Howlett - Wolverine. Und das reißt alles ins Verderben. Für Wade steht fest: Er muss seine Zeitlinie retten. Also macht er sich im Multiversum auf die Suche nach einem neuen Wolverine für seine Welt. Was er dabei findet, ist vor allem eine ganze Menge Ärger.

Deadpool & Wolverine ist ein Feuerwerk an erfüllten Fan-Wünschen und Überraschungen

Deadpool und Wolverine gemeinsam in einem Film: Das war jahrelang ein hoffnungsloser Fan-Wunsch, bis Reynolds und Jackman ihn wahr machten. Doch der Film, der dabei herauskam, erfüllt noch so viel mehr Wünsche, als wir es uns hätten erträumen können. Von der ersten bis zur letzten Sekunde liefert er Easter Eggs, Referenzen und Cameos, die ein absolutes Dauergrinsen versprechen.

Viele Filme zerbrechen an zu viel Service für die Fan-Gemeinde. Deadpool & Wolverine lebt davon. Er ist wie eine niemals endende Überraschungstüte. Ständig kann man hineingreifen und noch einen neuen Leckerbissen herausholen, einen weiteren Gag, einen Nostalgie-Sticker. Dabei ist von "zum Schreien komisch" bis "meine armen Gefühle!" wirklich alles dabei.



Letztendlich spielt Deadpool & Wolverine alle Emotionen einmal durch, auf beste Weise. Vielleicht ist er sogar ein bisschen mehr Wolverine als Deadpool, aus gutem Grund: Hier steckt nicht nur toller Humor drin, sondern auch eine Liebeserklärung an Logan und Jackman, an die Fans, an eine ganze Ära. Und der Abschied sitzt.

Wer Lust auf die endlose Überraschungstüte hat, kann Deadpool & Wolverine ab jetzt bei Disney+ streamen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.