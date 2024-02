Neu bei Disney+: Ein Abenteuer-Epos mit 10 Stunden Laufzeit, das von einem 400 Jahre alten Krieg erzählt

Bei Disney+ ist ab sofort eine Abenteuerserie verfügbar, die während eines gigantischen Kriegs im alten Japan spielt. Das Samurai-Epos wurde vor 43 Jahren schon einmal sehr erfolgreich verfilmt.

Wer erinnert sich noch an die Serie Shogun? Das Historienspektakel mit Richard Chamberlain wurde ab 1980 im Fernsehen ausgestrahlt und erreichte in vielen Ländern Höchstwerte. James Clavells Romanvorlage über einen Europäer, der im anmutigen, aber auch entsetzlich brutalen Japan des 17. Jahrhunderts landet, wird jetzt mit der Serie Shogun neu aufgelegt. Ab sofort gibt es sie bei Disney+ zu streamen.

Bei Disney+: In Shogun kämpfen 1000 Kriegsherren um die Kontrolle über Japan

Shogun erzählt eine an historische Ereignisse angelehnte fiktive Geschichte im Jahre 1600. In Japan verstärkt sich der Einfluss von Portugiesen und katholischen Missionaren. Seit dem Tod des Alleinherrschers des Landes kommt es zu Spannungen und Intrigen unter den Mitgliedern des Rats der Regenten. Jeden Moment könnte das Machtgefüge kippen.

Schaut euch hier den Trailer zu Shogun an:

Shogun - S01 Trailer (Deutsch) HD

In dieses Klima schlittert der schiffbrüchige Engländer Blackthorne (Cosmo Jarvis). Nachdem er dem Misstrauen seiner Gastgeber mehrere Male nur knapp mit dem Leben entronnen ist, gewinnt er langsam das Vertrauen des mächtigen Kriegsherren Toranaga (Hiroyuki Sanada).

Die neue Shogun-Adaption bekam schon vor Streaming-Start sehr gute Kritiken. Die Serie besitzt eine Rotten Tomatoes -Wertung von 100% und einen Metacritic -Spiegel von 84 Punkten. Das Time Magazine bezeichnet die Umsetzung als "echtes Meisterwerk".

