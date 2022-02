Neu bei Disney+: Einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre – und die Fortsetzung

Bei Disney+ ist jetzt ein großartiger Horror-Doppelpack verfügbar, der vor allem für Zombie-Fans ein Muss ist. Erfahrt, warum ihr 28 Days Later nicht verpassen solltet.

Disney+ hat seit kurzem eine prägende Zombie-Reihe der 2000er-Jahre im Programm. 2002 kam 28 Days Later in die Kinos. Fünf Jahre später folgte die Fortsetzung 28 Weeks Later mit neuen Figuren im selben Setting. Nach dem Rauswurf bei Netflix im letzten September ist der Horror-Doppelpack jetzt endlich wieder in einer Flatrate verfügbar. Hier kommt ihr zum Stream bei Disney+ *.



Jetzt bei Disney+: Darum geht es in 28 Days Later

Der Fahrradkurier Jim (Cillian Murphy) wacht nach einem Unfall im völlig verlassenen London auf. Umherflatternde Zeitungen berichten von einer Pandemie.

Als ihn plötzlich rasende Bestien verfolgen, wird er von zwei Überlebenden gerettet und immer tiefer und tiefer in die menschlichen Abgründe der Postapokalypse gezogen.

Die Fortsetzung spielt, wie der Titel verrät, 28 Wochen nach dem ersten Ausbruch des Wut-Virus. Großbritannien ist für infektionsfrei erklärt worden. Die US-Armee hat mit dem Wiederaufbau des Landes begonnen. In einer sicheren Zone in London beginnen die Menschen wieder, ein (den Umständen entsprechend) normales Leben zu führen. Aber die Ruhe ist trügerisch. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Don Harris (Robert Carlyle) und seine Kinder Tammy (Imogen Poots) und Andy (Mackintosh Muggleton).

Seht den deutschen Horror-Trailer zu 28 Days Later

Neu zum Streamen: Warum lohnen sich die beiden Filme unbedingt für Zombie- und Horrorfans?

Vor allem der erste Teil mit setzt im Genre atmosphärische Maßstäbe, von denen Nachfolger wie The Walking Dead stark profitierten. Die Flucht der Gruppe durch das plötzlich ausgestorbene England führt aus der bedrohlichen Stille Londons bis in ländlicheren Gegenden, wo sich bereits neue brutale Organisationen herausbilden. Mehr über die besondere Machart von 28 Days Later könnt ihr hier nachlesen.

28 Days Later ist aus gutem Grund auf Platz 20 unserer besten Horrorfilme der 2000er und Platz 8 der besten Sci-Fi-Filme des 21. Jahrhunderts gelandet. Für beide Genres ist er unverzichtbar.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits veröffentlicht, als 28 Days und Weeks Later bei Netflix aus dem Angebot geflogen. Dies ist eine leicht angepasste Version des Artikels zum Start der Filme bei Disney+.

