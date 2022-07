Neu bei Disney+ im August: Legendärer Sci-Fi-Horror kehrt zurück, Marvel, Star Wars und weitere Filme und Serien

Disney+ feuert im August einige Streaming-Highlights raus. Zwei neue MCU-Shows, eine neue Star Wars-Serie und weitere neue Filme und Serien landen im Sommer-Programm. Hier gibt's die Übersicht.

Im August hat Disney+ für Serien- und Film-Fans ein übersichtliches aber nicht minder spannendes Spitzenprogramm zusammengestellt. Während Ms. Marvel erst kürzlich mit einem echten Knall beendet wurde, stehen mit I Am Groot und She-Hulk: Die Anwältin bereits die nächsten zwei Serien aus dem Marvel Cinematic Universe in den Startlöchern.

Das Streaming-Programm von Disney+ hat im August zudem das nächste Serien-Kapitel aus der Star Wars-Saga im Angebot. In Andor tauchen wir in die Vergangenheit des aus Rogue One bekannten Rebellen Cassian Andor (Diego Luna) ein. Darüber hinaus startet der neueste Film aus dem Predator-Franchise namens Prey, welcher harten Sci-Fi-Horror verspricht.

Alle neuen Filme und Serien, die es im August 2022 auf Disney+ zu entdecken gibt, findet ihr hier in der Übersicht.



Neue Filme im August bei Disney+

Neue Serien im August bei Disney+

Bei Disney+ und mehr: Diese 22 Serien-Highlights starten noch 2022

Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

