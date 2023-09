Neu bei Disney+: Sci-Fi-Film über Alien-Invasion, den wirklich niemand auf dem Schirm hatte und jetzt ist es "einer der besten Filme des Jahres"

Bei Disney+ könnt ihr ab jetzt No One Will Save You streamen. Der Mix aus Alien-Horror und Home-Invasion-Thriller bekommt überragende erste Reaktionen und scheint ein absolutes Sci-Fi-Highlight zu sein.

Ohne große Vorankündigung ist Anfang September ein Trailer erschienen, der No One Will Save You als fesselnden Mix aus Science-Fiction und Horror anteaste. Jetzt könnt ihr den Film von Regisseur Brian Duffield bei Disney+ streamen. Die ersten Reaktionen versprechen eines der Genre-Highlights des Jahres.

Darum geht es in No One Will Save You

In der Story des Films hat sich die Hauptfigur Brynn Adams (Booksmart-Star Kaitlyn Dever) aus der Gesellschaft zurückgezogen, um alleine zu wohnen. Eines Tages bekommt sie jedoch überraschenden Besuch der unerfreulicheren Sorte, denn ein Alien dringt in ihr Haus ein. Im Kampf gegen die außerirdische Invasion muss sie sich außerdem vergangenen Ängsten stellen.

Erste No One Will Save You-Stimmen fallen sehr positiv aus

In seiner IndieWire-Kritik lobt David Ehrlich den Sci-Fi-Film als cleveren, sehr gut gemachten Alien-Invasionsfilm mit besonderem Gimmick:

Brian Duffields No One Will Save You ist eine clevere und gut gemachte Alien-Invasionsgeschichte, die in den Kinos absolut ein Erfolg gewesen wäre, wenn Disney nicht die Entscheidung getroffen hätte, sie direkt Hulu zu überlassen (die Streaming-Ära ist nichts anderes als ein goldenes Zeitalter der Selbstsabotage).

Der Film macht etwas, was noch kein Science-Fiction-Horrorfilm zuvor getan hat: Es wirkt seltsam, dass seine Heldin nicht ständig mit sich selbst redet. Tatsächlich sagt Brynn Adams – gespielt von der spielerischen und ausdrucksstarken Kaitlyn Dever – im gesamten Film kaum ein Wort.

Die ersten Twitter-Stimmen fallen mindestens genauso positiv und teilweise noch deutlich euphorischer aus:

No One Will Save You ist eine der besten Überraschungen des Jahres. Funktioniert sowohl als spannender Home-Invasion-Thriller als auch als gewagter 'Alien-Angriff'-Science-Fiction mit einer hervorrangeden Kaitlyn Dever in der Hauptrolle. Hat eine Kinoveröffentlichung verdient, wäre beim Publikum ein großer Erfolg gewesen.

NO ONE WILL SAVE YOU ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, Punkt. Abgefahrene Versatzstücke, echte Amblin-Vibes, ein sehr unerwartetes Ende und ... ein paar andere Überraschungen, die ihr am besten entdecken solltet. Endlich hat jemand die 'bösen grauen Außerirdischen' erschaffen. Der Film, den ich schon immer wollte. Liebte es.

No One Will Save You ist aus Gründen, über die ich aus Angst vor Spoilern nicht sprechen möchte, ein brillanter Film. Er fühlt sich an wie eine Episode von The Twilight Zone. Manchmal erschreckend, mit etwas Herzblut. Kaitlyn Dever beweist einmal mehr, dass sie phänomenal ist.

No One Will Save You ist ein überraschender, kompromissloser Alien-Invasionsfilm mit einer explosiven Hauptrolle von Kaitlyn Dever. Er ist klein, fühlt sich aber dank der visuellen Effekte nie so an, und die Geschichte lässt dich bis zum Ende rätseln. Spannend. Faszinierend. Abgefuckt.

No One Will Save You vereint The Twilight Zone und Nope mit großer Wirkung. Kaitlyn Dever brilliert in einem Ein-Frau-Krieg der Welten, der kreativ, atmosphärisch, eindringlich und absolut gruselig ist. Das Publikum wird noch Jahre darüber reden.

No One Will Save You ist nicht nur ein phänomenaler Alien-Invasionsfilm, sondern einer der besten Filme des Jahres. Punkt. Unendlich spannend, aufregend und großartig gemacht. Kaitlyn Dever war noch nie besser. Ich werde mich jetzt immer auf einen Brian Duffield-Film freuen.

Ich habe No One Will Save You geliebt! Brian Duffield bleibt weiterhin einer meiner liebsten aktuell arbeitenden Kreativen. Originell und spannend. Ich wünschte, jeder könnte ihn auf der großen Leinwand sehen.

Bei Disney+ könnt ihr euch jetzt selbst von No One Will Save You überzeugen.

