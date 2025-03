Neu bei Netflix: Absoluter Action-Klassiker, der das Genre für immer verändert hat

Netflix hat sich ein Stück Filmgeschichte geschnappt. Ab sofort könnt ihr im Streaming-Abo einen Action-Film schauen, der definitiv seine Spuren im Kino hinterlassen hat.

Eines der beliebtesten Subgenres des Action-Films ist die Buddy-Action-Komödie. Meist geht es um ein ungleiches Paar, das in eine Reihe turbulenter Ereignisse gerät. Nicht selten ist mindestens ein Cop beteiligt, wenn nicht sogar zwei. Zu den populäre Vertretern gehören Rush Hour, Bad Boys und Last Boy Scout von Tony Scott.

Doch womit hat alles angefangen? Wenn wir uns die Entwicklung der Buddy-Action-Komödie anschauen, gibt es kein Vorbeikommen an dem 1982 erschienenen Nur 48 Stunden. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt oder ihn mal wieder schauen wollt, habt ihr jetzt bei Netflix im Streaming-Abo die Möglichkeit dazu.

Streaming-Tipp bei Netflix: Action-Klassiker mit Nick Nolte und Eddie Murphy in den Hauptrollen

Nur 48 Stunden beginnt mit einem Doppelmord: Ein Häftling bricht aus dem Gefängnis aus und tötet dabei zwei Polizisten. Daraufhin wird der Cop Jack Cates (Nick Nolte) auf den Fall angesetzt. Er soll so schnell wie möglich den Mörder schnappen – genau genommen bleiben ihm nur die titelgebenden 48 Stunden Zeit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nur 48 Stunden schauen:

Cates merkt, dass er allein nicht vorwärtskommt, und holt sich den einstigen Partner des Gesuchten aus der Zelle: Reggie Hammond (Eddie Murphy). Cates will ihn benutzen, um den Polizistenmörder in die Falle zu locken. Doch ganz so einfach macht es ihm sein neuer "Partner" nicht. Denn Hammond redet wie ein Wasserfall.

Regisseur Walter Hill, der zuvor u.a. Driver und Die Warriors gedreht hatte, inszenierte Nur 48 Stunden als unterhaltsame Trip, der besonders von der Dynamik seiner Hauptdarsteller zehrt. Tatsächlich markiert der Film Murphys Leinwanddebüt und gibt uns eine Kostprobe von dem, was später mit Beverly Hills Cop folgen sollte.

Jetzt bei Netflix: Nur 48 Stunden fungierte als Blaupause für Action-Filme wie Lethal Weapon und Co.

Obwohl Nur 48 Stunden die Buddy-Action-Komödie nicht de facto erfunden hat – bereits zuvor gab es wegbereitende Filme wie Die Superschnüffler von 1974 –, gilt er als eines der stilprägenden Werke des Genres und fungierte für viele weitere Nachfolger als Blaupause. Nicht zuletzt war der Film ein riesiger Erfolg an den Kinokassen.

Bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar konnte Nur 48 Stunden stolze 79 Millionen wieder einspielen. Die Kritik war begeistert, das Publikum ebenso. Dennoch sollte es überraschend lange dauern, bis eine Fortsetzung kam. Erst acht Jahre später standen Nolte und Murphy für Und wieder 48 Stunden vor der Kamera.

Die Buddy-Action-Komödie wurde in der Zwischenzeit vor allem von einem Filmemacher weiterentwickelt: Shane Black. Der schrieb u.a. das Drehbuch zum Auftakt der Lethal Weapon-Reihe und inszenierte ein paar Dekaden später mit Kiss Kiss Bang Bang (2005) und The Nice Guys (2016) zwei modernere Vertreter des Genres.

Seit dem 16. März 2025 befindet sich Nur 48 Stunden bei Netflix. Darüber hinaus bietet Paramount+ den Film im Streaming-Abo an. Alternativ könnt ihr ihn bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.