Neu bei Netflix: Alle 27 Filme und Serien der Woche

Seinen Abonnenten bietet Netflix diese Woche eine ausgewogene Mischung neuer Filme und Serien. Zu den Highlights gehören die 2. Staffel How to Sell Drugs Online (Fast) und The Kissing Booth 2.

Sowohl Film- als auch Serienfans kommen bei Netflix diese Woche wieder auf ihre Kosten. Bei dem neuen Angebot setzt der Streamingdienst auf eine Mischung aus älteren Titeln und aktuellen Neuerscheinungen, die von Science-Fiction, Horror und Fantasy bis hin zum Teenie-Genre sämtliche Geschmäcker abdecken.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Fans der Alien-Reihe dürfen sich zum Beispiel freuen. Durch die Neuzugänge Aliens - Die Rückkehr, Prometheus - Dunkle Zeichen, Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator 2 sind jetzt sämtliche Teile des Franchise und die beiden Crossover-Filme bei Netflix verfügbar.

Harry Potter-Fans können ab sofort das Spin-off-Sequel Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen streamen, während Liebhaber romantischer Komödien und Teenie-Filme an The Kissing Booth 2 ihre Freude haben dürften.

Bei den Serien sind unter anderem die 8. Staffel von Suits und die 2. Staffel How to Sell Drugs Online (Fast) neu bei Netflix dazugekommen.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu The Kissing Booth 2 anschauen

The Kissing Booth 2 - Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Netflix diese Woche





Neue Serien bei Netflix diese Woche

Neue Specials bei Netflix diese Woche

21. Juli: Jack Whitehall: I'm Only Joking

Wie immer ist unsere Auflistung der neuen Filme und Serien bei Netflix nicht zwingend final und vollständig. Immer wieder überrascht der Streamingdienst seine Abonnenten beispielsweise übers Wochenende mit unangekündigten, zusätzlichen Inhalten, die wir im Vorfeld nicht berücksichtigen können.



Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?