Neu bei Netflix: Alle 30 Filme und der Serien der Woche

Der Thriller Dangerous Lies ist jetzt bei Netflix verfügbar - mit Camilla Mendes aus Riverdale. Seht hier alle weiteren Streaming-Starts der Woche in der Übersicht.

Die Stars der Serie Riverdale sind immer wieder mal in Netflix Original-Filmen zu sehen, etwa der Archie-Darsteller K.J. Apa in The Last Summer. Seit dieser Woche ist auch Camilla Mendes in einem Netflix-Thriller unterwegs. Wir stellen euch den Film vor und zeigen, was sonst noch so beim Streamingdienst läuft.

Dangerous Lies jetzt bei Netflix: Darum geht es

In Dangerous Lies gibt die junge Katie ihre Träume von einer Arzt-Karriere auf, um ihrem Mann finanziell unter die Arme zu greifen. Plötzlich befindet sich das junge Paar aber inmitten einer polizeilichen Untersuchung, denn der wohlhabende Mann, den Katie als Pflegerin versorgt hat, verstirbt plötzlich und hinterlässt ihr sein gesamtes Vermögen.



Der deutsche Trailer zu Dangerous Lies bei Netflix

Dangerous Lies - Trailer (Deutsch) HD

Eine Untersuchung um eine vermeintliche Erbschleicherin? Die Ausgangslage des Thrillers erinnert frapant an Rian Johnsons Who Dunit Knives Out, der erst Anfang des Jahres im Kino startet - und rein zufällig seit heute bei VOD-Anbietern käuflich zu erwerben ist. Ein interessanter "Zufall". Das Phänomen der Zwillingsfilme ist allerdings nicht ganz neu.

Alle neuen Filme bei Netflix

Ab sofort verfügbar:

Alle neuen Serien bei Netflix

Ab sofort verfügbar:

Moviepilot-Podcast zu Supernatural: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Max, Esther und Andrea, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.



Was streamt ihr am Wochenende?