Neu bei Amazon Prime: Alle 35 neuen Filme und Serien der Woche

Was gibt es Neues bei Amazon Prime? Für das erste lange Mai-Wochenende könnt ihr mit einigen starken Filmen rechnen. Mit dabei zum Beispiel: Playmobil - der Film.

Es hat schon aufregendere Wochen bei Amazon Prime gegeben, aber so ganz übel sieht es dann doch nicht aus. Gerade der neuen Sci-Fi-Serie Upload solltet ihr einen Blick schenken. Und Assassins Creed macht zwar viele Fehler, ist aber solides Blockbuster-Food für einen langen Feiertag. Neu ins Programm wanderte zudem ein ganz besonderer Animationsfilm.

Neu bei Amazon: Darum geht es in Playmobil - der Film

In Playmobil - Der Film muss Marla (im Original gesprochen von Anya Taylor-Joy) ihrem kleinen Bruder in eine fremde Welt folgen: nämlich in das animierte Land der Playmobil-Figuren. Charlie wurde auf magische Weise in die gänzlich neue Welt gesaugt.

Zur Seite stehen ihr bei der Suche sonderbare Gestalten, zum Beispiel ein hilfsbereiter Roboter, eine humorvolle gute Fee (Meghan Trainor), der verrückte Foodtruck-Besitzer Del (Jim Gaffigan) und der Geheimagent Rex Dasher (Daniel Radcliffe).



Der deutsche Trailer zu Playmobil

Playmobil: Der Film - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neue Serien bei Amazon Prime

Black-ish – Staffel 5



Upload – Staffel 1

The Orville, Staffel 2

Archer, Staffel 3

Was streamt ihr am Wochenende?