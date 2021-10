Neu bei Netflix & Amazon: Harte Sci-Fi-Action mit Vin Diesel & ein komplett verstörender Horror-Geheimtipp

Amazon Prime und Netflix haben gute Filme neu ins Angebot genommen. Wir zeigen euch, welche Filme sich besonders lohnen.

Am Monatsende nehmen die großen Streamingdienste den Fuß vom Gas. Es gibt diese Woche bei Amazon Prime und Netflix wenige, dafür aber hochkarätige neue Filme, mit denen ihr euch das die Halloween-Tage schön machen könnt.

Zwei Neuzugänge wollen wir euch besonders empfehlen, einer bei Netflix, einer bei Amazon Prime. Weiter unten folgt dann die Übersicht mit allen relevanten Starts der Woche.

Film-Highlight neu bei Netflix: Sci-Fi-Action Bloodshot mit Vin Diesel

Bloodshot - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bloodshot aus dem Jahr 2020 ist einer der wenigen Actionfilme, die Vin Diesel zuletzt außerhalb des Fast-Zirkels drehte. Und ein richtig origineller noch dazu. Die Comicverfilmung rüstet Diesel per Nanotechnologie zur Super-Kampfmaschine auf. Er verfügt über enorme Selbstheilungskräfte, übermenschliche Reflexe und die Fähigkeit mit Computer gesteuerten Apparaturen zu kommunizieren. Sein Gedächtnis hat er jedoch bei dieser Prozedur eingebüßt. Dieser Film hätte so auch vor 15 Jahren entstehen können.

Echo bei Amazon Zum Deal Gerade günstiger

Film-Highlight neu bei Amazon Prime: Horror-Groteske Mom and Dad mit Nicolas Cage und Selma Blair

Nicolas Cage hat wegen Geldsorgen in den letzten Jahren einige bizarre Low-Budget-Filmprojekte umgesetzt. Eins davon ist Mom and Dad. In der Horror-Groteske greifen aus irgendeinem nicht näher definierten Grund alle Eltern plötzlich ihre Kinder an. Als hätte ein Virus die Kontrolle übernommen.

Dass die aggressiven, mordenden Eltern nicht etwa wie Zombies zu dumpfen Tieren mutieren sondern scheinbar weiter klar denken können, macht das Spektakel noch verstörender. Damit sind zwischen den Hetzjagden nämlich irre Dialoge möglich. Nicolas Cage und Selma Blair spielen Mom and Dad mit lustvollem Wahnsinn.

Mom and Dad - Trailer (Deutsch) HD

Die wichtigsten neuen Filme und Serien bei Netflix

Die wichtigsten neuen Filme bei Amazon Prime

Die 9 besten Horrorfilme, die ihr zu Halloween streamen könnt

Ihr seid pünktlich zu Halloween noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zum Horror-Monat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween und an verregneten Herbsttagen bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.