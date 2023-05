Neu bei Netflix: Deutsche Kriegs-Action, die aussieht wie Inglourious Basterds 2 von Tarantino

Im Netflix-Abo könnt ihr ab jetzt Blood & Gold streamen. Der ideale Film, wenn ihr Lust auf trashig angehauchtes Kriegs-Gemetzel im Stil von Tarantinos Meisterwerk Inglourious Basterds habt.

In Blood & Gold werden Nazis brutal und unterhaltsam aus dem Weg geräumt. Was wie eine Fortsetzung des Quentin Tarantino-Krachers Inglourious Basterds klingt, ist in Wahrheit der neue Film von Blood Red Sky-Regisseur Peter Thorwarth. Ab jetzt könnt ihr Blood & Gold im Netflix-Abo streamen.

Netflix' blutige Kriegs-Action Blood & Gold entfesselt Nazi-Gemetzel

Die Handlung des Films spielt im Frühjahr 1945. Hier wird der Deserteur Heinrich (Robert Maaser) von der SS aufgeknüpft, wobei ihm die Bäuerin Elsa (Marie Hacke) im letzten Moment das Leben rettet. Auf dem Weg zurück zu seiner Familie stößt Heinrich auf finstere SS-Schergen, die auf der Suche nach einem jüdischen Goldschatz ein ganzes Dorf terrorisieren. Heinrich und Elsa erklären den Nazis den blutigen Krieg.

Neben dem oben eingebundenen Trailer könnt ihr auch noch diese coole Vorschau zu Blood & Gold schauen, die bestes Retro-Feeling versprüht:

Blood and Gold - Sondertrailer (Deutsch) HD

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.