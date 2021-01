Neu bei Netflix: Diese 17 Filme und Serien retten euer Wochenende

Auch diese Woche hat Netflix sein Angebot wieder mit vielen verschiedenen Filmen und Serien aufgestockt. Wir stellen euch das komplette neue Programm vor.

Wie gewohnt stellt sich auch dieses Wochenende wieder die Frage: Was kann ich alles bei Netflix streamen? Der Streamingdienst versorgt seine Abonnent*innen auch diesmal wieder mit einigen neuen Filmen und Serien, die zum sowieso schon üppigen Programm dazukommen.

Bei den Filmen lohnt sich ein Blick auf das neue Drama Pieces of a Woman. Die Geschichte um ein junges Paar, das mit einem unfassbaren Schicksalsschlag umgehen muss, beginnt mit einer der intensivsten Eröffnungssequenzen seit langem.

Schaut hier den Trailer zu Pieces of a Woman!

Pieces of a Woman - Trailer (Deutsche UT) HD

Diese Woche hat Netflix bei den Serien die 10. Staffel von The Walking Dead neu ins Programm aufgenommen. Einen Haken gibt es allerdings: Eine Folge gibt es nicht zum Streamen.

Mehr Infos dazu: The Walking Dead Staffel 10 endlich bei Netflix - aber eine Folge fehlt

Wer dagegen lieber Lust auf Serienspaß der abgedrehteren Art hat, kann sich von Nicolas Cage in Die Geschichte der Schimpfwörter allerhand Flüche an den Kopf werfen lassen und dabei sogar noch was lernen.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von Die Geschichte der Schimpfwörter

History Of Swear Words - S01 Trailer (English) HD

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche





Wie immer ist unsere Übersicht nicht unbedingt vollständig. Oft überrascht Netflix am Wochenende zusätzlich mit Filmen und Serien, die vorher nicht angekündigt werden.

Podcast-Vorschau für Serienfans: Die 21 größten Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?