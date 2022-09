Neu bei Netflix diese Woche: Doppelter Fantasy-Nachschub, Brad Pitt-Action und 25 weitere Filme & Serien

Auch diese Woche präsentieren wir euch wieder alle Filme und Serien, die ihr bei Netflix neu im Abo streamen könnt. Mit dabei ist die 2. Staffel der Fantasy-Serie Fate: The Winx Saga.

Wie immer stellen wir euch auch diese Woche alle neuen Filme und Serien im Netflix-Abo vor. Zu den spannendsten Titeln zählt der abgefahrene Thriller Unhinged - Ausser Kontrolle mit einem komplett ausrastenden Russell Crowe als Psychopath. Außerdem könnt ihr harte Brad Pitt-Kriegsaction mit Herz aus Stahl und die Highschool-Komödie Do Revenge mit Stranger Things-Star Maya Hawke streamen.

Fantasy-Fans dürfen sich über Nachschub im Doppelpack freuen. Fate: The Winx Saga geht mit der 2. Staffel weiter, während die 1. Staffel The Brave Ones von einer allmächtigen Göttin handelt, die als Mensch wiedergeboren wird und den Tod ihrer Schwester rächen muss.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Brave Ones:

The Brave Ones - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien(staffeln) bei Netflix diese Woche

Was wollt ihr am Wochenende bei Netflix streamen?