Neu bei Netflix diese Woche: Skandalöses Sexsucht-Meisterwerk und 22 weitere Filme & Serien

Auch wenn das neue Programm bei Netflix diese Woche überschaubar ausfällt, gibt es einige Highlights zu entdecken. Wir präsentieren euch den frischen Film- und Serien-Nachschub.

Netflix lässt es diese Woche deutlich ruhiger angehen, was neue Filme und Serien bei dem Streaming-Dienst angeht. 23 frische Titel gibt's im Angebot, wobei die Auswahl auf jeden Fall auch ein paar Highlights zu bieten hat.

Dazu zählt zum Beispiel das zweiteilige Meisterwerk Nymphomaniac von Regie-Provokateur Lars von Trier. Das durch beide Teile insgesamt gut 4,5 Stunden lange Drama in die dunkle Seele der sexsüchtigen Joe ist ein unvergesslicher Trip, der das komplette Fifty Shades of Grey-Franchise im Vergleich noch lächerlicher erscheinen lässt als es sowieso schon ist.

Wer vor dem neuen Halloween-Teil im Oktober mal wieder Michael Myers-Horror erleben will, kann bei Netflix jetzt den gelungenen Halloween H20 streamen. Daneben gibt es mit Quentin Tarantinos Kill Bill 1&2 noch einen meisterhaften Zweiteiler neben Nymphomaniac im Angebot.

Schaut hier noch den Trailer zu Halloween H20:

Halloween H20 - Trailer (Deutsch)

Um Sex geht es außerdem noch in einer der neuen Netflix-Serien diese Woche. Sex/Life handelt von der sexuell frustrierten Schulpsychologin Billie, die in ihrem Tagebuch in der erotischen Vergangenheit mit ihrem Ex-Freund schwelgt – bis ihr Ehemann mitliest.

