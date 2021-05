Zwei der größten Netflix-Hits kehren zurück: Alle neuen Filme und Serien im Juni

Mit Lupin und Elite bringt Netflix im Juni zwei seiner größten Serien-Hits zurück. Darüber hinaus wartet der Streaming-Dienst mit einer neuen Fantasy-Serie auf.

Das Netflix-Programm für Juni 2021 nimmt mehr und mehr an Form an. Einmal mehr erwarten uns einige interessante Originalproduktion. Wir geben euch einen Überblick über alle neuen Filme und Serien, die in den kommenden Wochen auf Netflix starten.

Neu auf Netflix: Lupin, Elite & Fantasy von Robert Downey Jr.

Anfang des Jahres feierte die 1. Staffel von Lupin auf Netflix ihre Premiere. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte diese jedoch nicht fertiggestellt werden, weshalb nun mit ein paar Monaten Verspätung der zweite Teil der spannenden Krimiserie mit Omar Sy in der Hauptrolle auf Netflix eintrifft.

Hier könnt ihr den Trailer zu den neuen Lupin-Folgen schauen:

Lupin - Teil 2 Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus veröffentlicht Netflix im Juni neue Episoden von Elite. Nach Shadow and Bone - Legenden der Grisha kündigt sich zudem das nächste Fantasy-Highlight an: Sweet Tooth. Hinter der Verfilmung des gleichnamigen Comics steht Avengers-Star und Iron Man-Gesicht Robert Downey Jr. als ausführender Produzent.

Alle neuen Filme im Juni auf Netflix

02.06.2021: Carnaval

03.06.2021: Alan Saldana: Locked Up



03.06.2021: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film

03.06.2021: Dancing Queens

04.06.2021: Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

04.06.2021: Xtremo

04.06.2021: Trippin’ with the Kandasamys

04.06.2021: Sweet & Sour

05.06.2021: Kitty Love: An Homage to Cats

09.06.2021: Tragic Jungle

09.06.2021: Awake

11.06.2021: Skater Girl

11.06.2021: Wish Dragon

18.06.2021: Fatherhood

18.06.2021: Jagame Thandhiram

23.06.2021: Good on Paper

30.06.2021: America: Der Film

Alle neuen Serien im Juni auf Netflix

01.06.2021: Super Monsters: Once Upon a Rhyme, Staffel 1

01.06.2021: Startup, Staffel 1-3

03.06.2021: Summertime, Staffel 2

03.06.2021: Drei Meter über dem Himmel, Staffel 2

03.06.2021: Creator's File: Gold, Staffel 1

04.06.2021: Der Mensch: Innere Welten, Staffel 1

04.06.2021: Feel Good, Staffel 2

04.06.2021: Sweet Tooth, Staffel 1

09.06.2021: Fresh, Fried and Crispy, Staffel 1

10.06.2021: Locombians, Staffel 1

11.06.2021: Lupin, Teil 2

15.06.2021: Rhyme Time Town, Staffel 2

16.06.2021: Stadt der Pinguine, Staffel 1

17.06.2021: Black Summer, Staffel 1

18.06.2021: Elite, Staffel 4

24.06.2021: Godzilla Singular Point, Staffel 1

24.06.2021: Der nackte Regisseur, Staffel 2

25.06.2021: Sex/Life, Staffel 1

Das sind alle bisher bekannten Titel. Für gewöhnlich nimmt Netflix im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Podcast: Wie gut ist der Netflix-Hit Shadow and Bone?

Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Fantasy-Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen Esther und Hendrik die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die acht Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr in unserem Podcast zur Serie.

