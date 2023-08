Neu bei Netflix: Eine der bestbewerteten Serien der letzten Jahre kehrt mit Staffel 2 zurück und kriegt wieder Top-Kritiken

Ab heute könnt ihr "Hi" zu einer der schönsten Netflix-Serien sagen, die das Jahr 2022 hervorgebracht hat. Die schon vorab gepriesene 2. Staffel verspricht abermals viel Herz und tritt eine internationale Reise an.

Spätestens seit dem ersten Teaser zur 2. Staffel können Fans es vor Aufregung kaum erwarten, dass Netflix die 8 neuen Folgen von Heartstopper herausrückt. Am heutigen 3. August 2023 ist es endlich so weit: Die von der Moviepilot-Community letztes Jahr bestbewertetste Serie ist zurück und schlägt ein neues Kapitel in der Comic-Verfilmung von Alice Oseman auf.

Heiß erwartete Netflix-Rückkehr: Heartstopper überzeugt auch in Staffel 2

Kaum eine Serie eroberte 2022 so viele Herzen wie Netflix' britische Comic-Verfilmung einer simplen Schüler-Lovestory: Wie Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) sich in Heartstopper langsam näherkamen, war realistisch und romantisch zugleich. Auch im Redaktions-Ranking bei Moviepilot schaffte Heartstopper es damit 2022 in die Top 10 des Serien-Jahres.

Die überschwänglichen Kritiken für Staffel 2 überschlugen sich und hielten bei Rotten Tomatoes lange die 100%-Wertung. Dort wurde die Fortsetzung mit ihrer "queeren Freude" von unterschiedlichster Seite als "unwiderstehlich sanftes Juwel" gepriesen, das nun zwar "größer ist, aber seine Ehrlichkeit und sein Herz nicht verloren" habe, weil "nicht alle Schulen Euphoria oder Sex Education sein müssen". Einige bescheinigten Staffel 2 sogar, die Vorgänger-Season zu überflügeln und eine "triumphale Entwicklung" durchzumachen.

Worum geht's in der 2. Staffel von Heartstopper bei Netflix?

Staffel 2 stellt die frische Beziehung auf die Probe: Denn nachdem Nick sein bisexuelles Coming-out gegenüber Freunden und Familie hatte, muss er entscheiden, wie er mit seiner Liebe zu Charlie gegenüber dem Rest der Welt umgeht. Zwischen Elle (Yasmin Finney) und Tao (William Gao) knistert es weiterhin und auch Isaac (Tobie Donovan) bekommt eine eigene Geschichte. Ob eine Klassenfahrt nach Paris als Romantik-Hauptstadt da noch mehr ins Rollen bringt?

Netflix Heartstopper, Staffel 2: Charlie und Nick reisen nach Paris

Darcy (Kizzy Edgell) und Tara (Corinna Brown) sind als lesbisches Power-Couple natürlich wieder mit von der Partie, wenn es nach Frankreich geht. Nur leider droht Ben (Sebastian Croft), der seine eigene Homosexualität unterdrückt, Nick und Charlie Schwierigkeiten zu machen.

Da Alice Oseman weiterhin als Serienschöpferin ihre eigenen Comics zur Netflix-Serie adaptierte, atmet auch die 2. Staffel wieder den Geist der Vorlage. Und wer weiß: Vielleicht steigt Heartstopper damit 2023 erneut zu einer der besten Serien des Jahres auf. Und das Beruhigende nach den ganzen jüngsten Netflix-Absetzungen ist: Die 3. Staffel Heartstopper ist längst bestellt.

Podcast inklusive Heartstopper: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building