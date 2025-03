Neu bei Netflix: Einer der abgefahrensten Horror-Thriller der letzten Jahre, der euch komplett das Hirn verknotet

In den letzten Jahren haben sich im Horror-Bereich ungewöhnliche Ideen und neue Arten der Inszenierung hervorgetan. Ab heute gibt es auf Netflix einen der spannendsten Vertreter dieses neuen Horrors zu streamen.

Horror ist in den letzten Jahren zu weit mehr geworden als messerschwingenden Slasher-Killern, Dämonen-Besessenheit oder körperfressenden Aliens. Vertreter wie Ari Asters Hereditary - Das Vermächtnis und Jordan Peeles Get Out erinnern an die Vielschichtigkeit und Kreativität, die dem Genre entlockt werden können. Es sind Filme, die uns das Fürchten lehren, aber auch nachdenklich zurücklassen.

Passend also, dass seit kurzem Peeles Get Out-Nachfolger Wir auf Netflix zum Streamen zur Verfügung steht. Diese ungewöhnliche Horror-Perle springt fröhlich zwischen Genres hin und her, ist ein absolut wilder Psycho-Trip und gleichzeitig noch bösartig lustig. All das spitzt sich zu einem Erlebnis zu, das sich gewaschen hat.

In Wir auf Netflix wird ein Familienurlaub zum tödlichen Psycho-Albtraum

Weg vom Arbeitsalltag, vom Stress Zuhause, einfach weit weg ans Meer. Das wünscht sich Adelaide (Lupita Nyong'o) mehr als alles andere. Für sie, ihren Mann Gabe (Winston Duke) und ihre Kinder Zora (Shahadi Wright Joseph) und Jason (Evan Alex) soll der Urlaub in einem Strandhaus eine wohlverdiente Auszeit werden.

Das klappt auch ganz gut, alles scheint wunderbar und entspannt zu werden – bis eines Abends vier Fremde in der Einfahrt des Ferienhauses stehen. Sie tragen rote Overalls und schleichen auf das Haus zu wie hungrige Raubtiere. Doch das Unheimlichste ist: Sie sehen aus wie Spiegelbilder von Adelaide und ihrer Familie. Schnell wird klar, dass die Doppelgänger auf Blut aus sind.

Sie dringen ins Haus ein und machen Jagd auf die Familie. Eine atemlose Flucht und ein Kampf ums Überleben beginnen. Gleichzeitig nähert sich Adelaide dem Geheimnis an, das hinter den mysteriösen Kopien steckt.

Wir ist ein groteskes Meisterwerk voller Hochspannung, abgefahrenen Bildern und Mystery

Wenn man versucht, Wir in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, scheitert man gnadenlos. Dafür steckt einfach zu viel in diesem Manifest des abgedrehten Horrors. Jordan Peele steht über seiner Schüssel aus Zutaten und mischt fröhlich Genres wie Home Invasion und Survival Horror mit Psycho-Thriller und Splatter. Eine Prise Groteske und Satire hier, etwas schwarze Komödie da.

Wir ist ein absolut einzigartiger Flickenteppich, eine Chimäre aus allem, was nicht zusammen funktionieren sollte und hier doch einen wundervoll bizarren Albtraum der Extraklasse ergibt. Dabei müssen wir ebenso oft entsetzt nach Luft schnappen wie wir loslachen und ins Grübeln geraten über die Rätsel, die Peele uns aufgibt.

Von der ersten bis zur letzten Sekunde ist Wir ein unglaublich stark inszenierter Trip, der das Hirn mehr als einmal verknotet. Ohne die faszinierende, ebenso emotionale wie erschreckende Doppel-Performance von Lupita Nyong’o würde das nur halb so effektiv funktionieren. Doch dank ihr und seinen verstörenden, aber fesselnden Bildern, hallt Wir noch ewig nach.

Wer sehen will, wie kreativ Horror wirklich sein kann, sollte einen Blick auf Wir riskieren, der seit Kurzem im Netflix-Streaming-Abo verfügbar ist.