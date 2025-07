Neu bei Netflix: Einer der besten Action-Filme, der nach 27 Jahren eine Fortsetzung erhielt (viele Fans kennen sie nicht)

Ab sofort könnt ihr bei Netflix ein Action-Meisterwerk streamen. Die Rede ist von dem monumentalen Heat, der knapp drei Dekaden später überraschend fortgesetzt wurde.

Pünktlich zum Monatsbeginn hat Netflix sein Film- und Serienangebot aufgestockt. Einen Neuzugang wollen wir euch besonders ans Herz legen: Ab sofort könnt ihr Heat bei dem Streaming-Dienst schauen. Der 1995 erschienene Action-Film gilt als einer der besten Vertreter seines Genres und fesselt 170 Minuten lang.

Inszeniert wurde Heat von Regisseur Michael Mann, der sich im Actionfach bestens auskennt. Bekannt ist er für Filme wie Thief, Collateral und Miami Vice. In vielen Listen taucht Heat als sein bester Film auf. Erzählt wird die Geschichte von einem Kriminellen und dem Cop, der diesen hinter Gitter bringen will.

Action-Meisterwerk bei Netflix: In Michael Manns Heat eröffnet Al Pacino die Jagd auf Robert De Niro

Robert De Niro schlüpft in die Rolle von Neil McCauley, der in Los Angeles schon mehrere große Dinger gedreht hat und immer davon gekommen ist. Das will der ehrgeizige Cop Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino, nicht auf sich sitzen lassen. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht er, McCauley und sein Team zu fassen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Heat schauen:

Heat - Trailer (Deutsch)

Aufbauend auf dieser Prämisse entfesselt Mann ein fast dreistündiges Epos, das sowohl mit der Action als auch in den emotionalen Momenten überzeugt. Besonders eindrucksvoll setzt er einen Banküberfall in Szene. Jeden Schluss der anschließenden Verfolgungsjagd kann man spüren. Sehr viel besser wird das Action-Kino nicht.

Heart 2 existiert bereits in Buchform: Jetzt muss nur noch der entsprechende Film grünes Licht erhalten

Was wenige Fans wissen: Heat hat tatsächlich eine Fortsetzung erhalten, allerdings erst viele Jahre später. 2022 veröffentlichte Mann zusammen mit der US-amerikanischen Schriftstellerin Meg Gardiner den Roman Heat 2, der erzählt, was vor und nach den Ereignissen des Films passiert. Auch eine Verfilmung ist geplant.

Mann hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, dass er auch auf der großen Leinwand ins Heat-Universum zurückkehren will. Adam Driver und Austin Butler wurden als Besetzung der jüngeren Versionen von McCauley und Hanna gehandelt. Bislang hat der Film allerdings noch kein grünes Licht erhalten.

Zum Weiterlesen: Das Drehbuch zu Heat 2 ist bereits fertig

Dafür könnt ihr jetzt das Original bei Netflix schauen. Und wer weiß, vielleicht erhält Mann tatsächlich die Chance, Heat 2 mit seiner Traumbesetzung ins Kino zu bringen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.