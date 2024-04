Neu bei Netflix: Einer der spannendsten Thriller der letzten 10 Jahre, der sich sogar vor einem Meisterwerk der Filmgeschichte nicht verstecken braucht

Bei Netflix geht mit The Shallows einer der besten Survival-Thriller der letzten Dekade an den Start. Der Film steht Meisterwerken wie Der Weiße Hai in nichts nach.

Der Hai-Horror The Shallows ist frisch auf Netflix gestartet. Der Thriller-Gigant Jaume Collet-Serra hat nach Titeln wie Unknown Identity und Non-Stop einen weiteren Film geschaffen, den ihr nicht verpassen solltet.

In seinem Genre zählt The Shallows nämlich zu den besten Filmen dieser Art. Der Streifen braucht sich nicht einmal vor Meisterwerken wie Der weiße Hai zu verstecken, in dem ebenfalls Menschen von einem Hai attackiert werden. Solltet ihr ein Abo bei Netflix besitzen und Fan von spannenden Survival-Thrillern inklusive Tier-Horror sein, müsst ihr diesen Film unbedingt sehen.

Jetzt bei Netflix: In The Shallows bekommen es Gossip Girl-Star Blake Lively mit Haien zu tun

In The Shallows schlüpft Blake Lively (Gossip Girl) in die Rolle von Hobby-Surferin Nancy. An einem Traumstrand in Mexiko geht sie ihrem Hobby nach und sucht eine abgelegene Bucht, in der sie den ganzen Tag Wellenreiten kann. Allerdings lauert ein gefräßiger Hai im Meer, der die einzigen beiden Mitsurfer im Meer verschlingt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Shallows schauen:

The Shallows - Trailer (Deutsch) HD

Nancy schafft es, sich auf einen Felsen zu retten. Doch der Hai hat ihrem Bein eine üble Wunde zugefügt. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird Nancy es schaffen, von dem Felsen zu entkommen? Oder siegt der Hai am Ende und kann Nancy als nächste Mahlzeit verspeisen?

The Shallows bei Netflix: Simple Prämisse wird zum spannenden Survival-Thriller

Die Situation ist denkbar einfach: Eine Frau befindet sich auf einem Felsen im Meer und wird von einem hungrigen Hai erwartet. Mit der Zeit entwickelt sich so eine spannende Situation, in der die Surferin neue Möglichkeiten sucht, um sich zu retten.

Der Film braucht sich dabei nicht gegen andere Vertreter aus dem Tier-Horror-Genre zu verstecken. Der Weiße Hai gilt als Meisterwerk des Genres und erreicht bei der Moviepilot-Community eine Wertung von 6,8 von 10 Punkten. The Shallows ist mit 6,3 Punkten von 10 Punkten nur knapp dahinter. Auch die Moviepilot-Redaktion ist vom Film so begeistert, dass er in den Top 100 der besten Filme aus den 2010er-Jahren landete.

Wollt ihr euch ebenfalls ein Bild machen, ob The Shallows an Der Weiße Hai herankommt, könnt ihr das ab sofort bei Netflix im Streaming-Abo tun.

