Neu bei Netflix: Epischer Kriegsfilm mit 165 Minuten Laufzeit erzählt unglaublich packend eines der prägendsten Kapitel der amerikanischen Geschichte

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich ist bekannt für seine Science-Fiction- und Katastrophenfilme. Bei Netflix könnt ihr jetzt einen seiner Kriegsfilme streamen, der definitiv aus seiner Filmografie heraussticht.

Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg gehört zu den wichtigsten Ereignissen der USA, schließlich hat er direkt mit der Geburt dieser Nation zu tun. Dass sich gerade ein deutscher Regisseur dieser Thematik annimmt, mag auf den ersten Blick gewisse Erwartungen wecken. Doch Der Patriot von Roland Emmerich strotzt tatsächlich von so viel amerikanischem Patriotismus, wie der Titel es verspricht.

Der Patriot mit Mel Gibson könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Kriegsfilm mit Mel Gibson: Der Patriot bei Netflix

Darum geht’s: Benjamin Martin (Mel Gibson) ist ein Veteran, der genug Blut vergossen und grausame Taten zu verantworten hat. Deswegen will er sich nicht weiter an Kriegen beteiligen und lehnt die Unterstützung der Kontinentalarmee gegen die Briten ab. Vielmehr will er sich um seine sieben Kinder kümmern, nachdem seine Frau vor drei Jahren verstorben ist.

Sein ältester Sohn Gabriel (Heath Ledger) schließt sich jedoch ohne Erlaubnis seines Vaters dem Kampf gegen die Briten an. Als er zwei Jahre später verletzt zu Hause auftaucht, sind auch die Briten nicht weit. Schon bald wird Benjamins gesamte Familie in den Konflikt gezogen und ein schwerer Verlust zwingt ihn dazu, erneut in den Krieg zu ziehen.

Mit der historischen Genauigkeit nahm Emmerich es bei Der Patriot nicht allzu genau

Mit Der Patriot hat Roland Emmerich keinen Historienfilm nach tatsächlichen Ereignissen gedreht. Vielmehr feiert der Film den amerikanischen Gründungsmythos. Mehrfach wurde ihm vorgeworfen, einseitig über die Ereignisse zu berichten, die Briten im Film zu dämonisieren und den Freiheitspathos hochzustilisieren. So kann der Kriegsfilm schnell zu einem unkritischen Machwerk amerikanischer Propaganda funktioniert werden, der sich nur in den Details um historische Authentizität bemüht.

Als nichtamerikanisches Publikum ist man dagegen gut beraten, bei den historischen Details ein Auge zuzudrücken und den Film als fiktives Werk zu sehen. Immerhin könnte man einem Film wie Inglourious Basterds ähnliche Vorwürfe zur historischen Genauigkeit machen. Wenn man jedoch darüber hinwegsehen kann, erhält man einen packend erzählten Kriegsfilm mit fantastischen schauspielerischen Leistungen.

Der Patriot bei Netflix: Amerikanischer Patriotismus aus Deutschland, England und Australien

Roland Emmerich gehört wohl zu den Regisseuren, die die patriotischsten Filme in den USA drehen. Dass ein Kriegsfilm wie Der Patriot dazugehört, dürfte nicht allzu überraschend sein. Der deutsche Filmemacher hat spätestens mit Independence Day seine Liebe für die Staaten sehr deutlich erklärt und mit Der Patriot zementiert.

Verstärkung für seine amerikanische Heldengeschichte hat er sich dabei nicht nur aus den USA dazugeholt. Neben vielen britischen Schauspieler:innen, die auch größtenteils die britischen Vertreter im Film spielen, wurde mit Heath Ledger ein Australier und mit Donal Logue ein Kanadier vor die Kamera gebracht.

Antagonist Col. William Tavington sollte ursprünglich übrigens nicht von dem Briten Jason Isaacs gespielt werden, sondern von Kevin Spacey. Der war nach der Gage von Mel Gibson jedoch zu teuer. Ein Glück, denn trotz der Kritik an der harten Darstellung der Briten hat Jason Isaacs eine fantastische Leistung im Film gebracht.

Der Patriot von Roland Emmerich ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.