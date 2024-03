Neu bei Netflix: Zu Unrecht vergessener Kriegsfilm mit 2 Mega-Stars erinnert an einen der besten Filme aller Zeiten

Netflix erweitert sein Programm um einen neuen Action-Thriller, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. In den Hauptrollen sind Brad Pitt und Marion Cotillard zu sehen.

Für Regisseur Robert Zemeckis ist Allied - Vertraute Fremde der 18. Spielfilm. Doch er ist gleichzeitig der erste, der mit einer Spionage- und Kriegsthematik zu tun hat. Der Schauspieler Brad Pitt hingegen hat durch Filme wie Herz aus Stahl, Inglourious Basterds und Sieben Jahre in Tibet bereits Erfahrungen mit dem Thema.

Damit schafft das Drama eine gute Grundlage. Wer ein großer Fan von Filmen wie Casablanca und Reise aus der Vergangenheit ist, sollte Allied deshalb auf keinen Fall auf Netlix verpassen.

Allied bei Netflix: 2 Spione verlieben sich im Zweiten Weltkrieg ineinander

Die Story zu Allied dreht sich um die Beziehung von Max Vatan (Brad Pitt) und Marianne Beauséjour (Marion Cotillard). Vatan ist ein kanadischer Nachrichtenoffizier, Beauséjour hingegen eine französische Résistance-Kämpferin. Die beiden bekommen den Auftrag, den deutschen Botschafter in Marokko umzubringen. Der Film spielt teilweise in der marokkanischen Stadt Casablanca.

Paramount Pictures Germany Allied - Vertraute Fremde

Nach ihrer Mission beschließen die beiden, ein gemeinsames Leben zu führen. Beauséjour bringt während eines Bombenangriffs die Tochter Anna zur Welt. Doch es stellt sich heraus, dass Vatans Ehefrau eine Doppelagentin sein könnte, die ihn zum Komplizen der Deutschen macht. Der Spion beschließt deshalb herauszufinden, wer seine Frau wirklich ist.

Jetzt bei Netflix: Der tragische Kriegsfilm Allied erinnert an das Meisterwerk Casablanca

Der Kriegsfilm erinnert an Casablanca. Der Klassiker zählt nicht umsonst zu den Filmen, die ihr unbedingt im Kino gesehen haben solltet. Auch hier ist der Zweite Weltkrieg im Gange und das Geschehen spielt zum Teil in Casablanca. Kein Wunder also, dass die Inspirationsquelle deutlich zu erkennen ist.

Daneben gibt es einige Parallelen zwischen Casablanca und Allied. Gleich mehrmals schafft Zemeckis Bilder, die an das Meisterwerk von Michael Curtiz erinnern. Spätestens beim Finale verbeugt er sich vor dem Großmeister. Wer sich für die Gemeinsamkeiten der beiden Kriegsdramen interessiert, sollte sich Allied unbedingt auf Netflix anschauen.

