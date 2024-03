Darauf haben Star Trek-Fans 8 Jahre gewartet: Der Abschluss einer der besten Sci-Fi-Geschichten kommt doch noch

Seit acht Jahren fehlt von Star Trek jegliche Spur im Kino, obwohl sich mehrere Projekte in Entwicklung befinden. Jetzt gibt es aber Grund zur Freude. Teil 4 des Reboots kommt doch noch.

Als Anfang des Jahres ein völlig neuer Star Trek-Film angekündigt wurde, der weit in die Vergangenheit des Sci-Fi-Franchise entführt, schien alle Hoffnung verloren, dass wir jemals einen weiteren Teil des Reboots aus dem Jahr 2009 erhalten. Wie es aussieht, haben wir Star Trek 4 zu früh begraben. Der Film ist nach wie vor in Planung.

Das Branchenmagazin Variety hat sich mit der Zukunft von Star Trek beschäftigt und dabei einige spannende Details über zukünftige Projekte in Erfahrung gebracht. Die wichtigste Neuigkeit: Star Trek 4 hat einen neuen Drehbuchautor. Selbst nach acht Jahren des Scheiterns halten Paramount Pictures und Bad Robot an dem Projekt fest.

Star Trek 4 mit Chris Pine wieder in Arbeit: Serien-Experte soll die Sci-Fi-Fortsetzung aus der Produktionshölle retten

Steve Yockey soll das nächste und abschließende Kapitel für die inzwischen gar nicht mehr so junge Crew aus der Kelvin-Timeline schreiben. Die war bisher in drei Filmen auf der großen Leinwand zu sehen, namentlich Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Wovon Star Trek 4 konkret handelt, steht noch nicht fest.

Paramount Die Enterprise-Crew aus der Kelvin-Timeline

Laut Variety wird der neue Film aber als großes Finale konzipiert. Es wird erwartet, dass Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldaña (Uhura), Karl Urban (Pille), John Cho (Sulu) und Simon Pegg (Scotty) für ein letztes Abenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums zurückkehren. Offiziell bestätigt ist der Cast noch nicht.



Yockey ist vor allem für die Krimi-Serie The Flight Attendant bekannt, hinter der er als Serienschöpfer steht. Angefangen hat er als Dramatiker. Durch die Projekte Awkward und Scream ist er in die Welt der bewegten Bilder vorgedrungen. Danach schrieb er bei Serien wie Supernatural und Doom Patrol mit. Star Trek 4 wird sein erster Kinofilm.



Neben Star Trek 4 sind drei weitere Star Trek-Filme in Planung:

Der Star Trek-Film in der Vergangenheit : Toby Haynes (Andor) führt Regie. Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln Vampirjäger) schreibt das Drehbuch.

: Toby Haynes (Andor) führt Regie. Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln Vampirjäger) schreibt das Drehbuch. Der Star Trek-Film von Kalinda Vazquez : Die Drehbuchautorin hat schon für Star Trek: Discovery geschrieben. Angekündigt wurde das Projekt bereits 2021. Bisher war nicht allzu viel davon zu hören.

: Die Drehbuchautorin hat schon für Star Trek: Discovery geschrieben. Angekündigt wurde das Projekt bereits 2021. Bisher war nicht allzu viel davon zu hören. Der Discovery-Ableger Star Trek: Section 31: Michelle Yeoh kehrt als Captain Philippa Georgiou zurück. Der Film entsteht exklusiv für den Streaming-Dienst Paramount+. Die Dreharbeiten starteten Anfang des Jahres.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Star Trek 4 im Kino?

Aller guten Nachrichten zum Trotz: Einen offiziellen Kinostart hat Star Trek 4 noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass Yockey das Projekt komplett neu startet, was bedeutet, dass wir uns wieder ganz am Anfang der Produktion befinden. Das Drehbuch muss finalisiert und der Regieposten besetzt werden. Vermutlich werden noch ein paar Jahre vergehen, bis Pine und Co. ein letztes Mal ins Star Trek-Universum zurückkehren.