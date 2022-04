Neu bei Netflix: Extrem unterhaltsame Sci-Fi-Serie geht mit Spin-off weiter

Into the Night war ein Sci-Fi-Spaß bei Netflix mit Flughafenschmöker-Charme. Heute startet der Spin-off, mit dem es unter die Wasseroberfläche geht.

Die erste Staffel von Netflix' postapokalyptischer Sci-Fi-Serie Into the Night ließ sich wunderbar nebenbei wegbingen und machte mit seinen teils hanebüchenen Twists sehr viel Spaß. Season 2 verlor im Vergleich ein bisschen. Wer sich aber trotzdem in der Serien-Welt mit einer tödlichen Sonne aufhalten will, kann ab heute auf Netflix abtauchen. Denn mit Yakamoz S-245 startet ein Spin-off mit U-Boot-Setting.

Schaut euch den Trailer für Yakamoz-245 an:

Yakamoz S 245 - S01 Trailer (English Subs) HD

Worum geht's in der Netflix-Serie und was hat sie mit Into the Night zu tun?

Eines Tages verändert ein kosmisches Ereignis die Welt für immer. Plötzlich scheinen übernatürlich starke Sonnenstrahlen auf die Erde, die jedes Lebewesen sofort töten, das mit ihnen in Berührung kommt. Glücklicherweise befindet sich der Meeresbiologe Arman (Kivanç Tatlitug) gerade auf dem Weg zu einer Forschungsmission auf einem U-Boot. Doch dann müssen er und seine Kolleg:innen Schutz auf einem Militär-U-Boot suchen, um der Katastrophe zu entkommen.

Während die Wissenschaftler:innen herauszufinden versuchen, was sich überhaupt an der Erdoberfläche abspielt, kommt es zu Spannungen zwischen ihnen und der militärischen Crew der S-245. Dabei muss Arman herausfinden, was der zweite Kommandant Umut (Ertan Saban) und die Soldaten wirklich im Schilde führen. Es beginnt ein Überlebenskampf unter Wasser, bei dem Arman seiner wahren Bestimmung als Held und Anführer folgen muss.

Die Handlung der Serie Yakamoz S-245 spielt zeitlich vor den Ereignissen der zweiten Staffel von Into the Night, in deren Finale Arman und das U-Boot S-245 erstmals zu sehen waren.



Wie steht es um Staffel 3 der Science-Fiction-Serie Into the Night?

Die 2. Staffel der belgischen Mutterserie Into the Night war ab September 2021 bei Netflix zu sehen. Doch während der Streaming-Dienst nach der ursprünglichen Serien-Premiere nur zwei Monate bis zur Verlängerung wartete, gibt es bis heute, ein halbes Jahr später, noch keine Neuigkeiten zur 3. Staffel. Wir müssen also bis auf Weiteres mit dem türkischen Spin-off Yakamoz S-245 Vorlieb nehmen.

