Neu bei Netflix: Fesselnde Thriller-Serie, die Yellowstone-Fans nicht verpassen dürfen

Ab sofort könnt ihr bei Netflix eine neue Thriller-Serie über einen brutalen Mord vor spektakulärer Kulisse streamen. Der Schauplatz dürfte vor allem Yellowstone-Fans locken.

Im Netflix-Abo könnt ihr ab heute eine sechsteilige neue Thriller-Serie streamen, in der ein Mord die düsteren Geheimnisse eines Ortes langsam zum Vorschein bringt. Durch die spektakuläre Naturkulisse ist Untamed auch eine Empfehlung für alle, die bei dem Streamer schon sämtliche Serien und Staffeln aus dem Yellowstone-Universum durchgeschaut haben.

Neuer Netflix-Krimi-Thriller: Darum geht es in Untamed

In der Serie von American Primeval-Schöpfer Mark L. Smith untersucht Hulk-Star Eric Bana in der Rolle des Ermittlers Kyle Turner mit seiner neuen Kollegin Naya Vasquez (Lily Santiago) einen brutalen Mord im bekannten Yosemite-Nationalpark. Inmitten der beeindruckenden Natur Kaliforniens kommt langsam auch etwas aus Kyles Vergangenheit ans Licht, das dieser lieber verschweigen will.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Untamed:

Untamed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neben Bana und Santiago sind in Untamed weitere Stars wie Jurassic Park-Darsteller Sam Neill als Parkwächter und alter Weggefährte der Hauptfigur vor der Kamera zu sehen. Die neue Netflix-Serie mixt Thriller- und Krimi-Elemente und dürfte aufgrund des Nationalpark-Settings für Yellowstone-Fans definitiv einen Blick wert sein.

Untamed ist seit dem 17. Juli 2025 im Netflix-Abo verfügbar. Die erste Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden.



