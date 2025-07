Verlachter Marvel-Film erobert Netflix-Charts: Er war der Sargnagel für ein ganzes Universum

In den Netflix-Charts kämpft sich gerade ein Marvel-Blockbuster nach oben, der vor wenigen Monaten im Kino kolossal floppte. Er war der letzte Film einer ganzen Reihe.

Netflix verhilft zu spätem Ruhm. So zeigt es sich gerade einmal mehr in den Film-Charts des Streamers: Dort hat sich der Marvel-Blockbuster Kraven the Hunter auf Platz 2 festgesetzt. Erfolgreicher ist nur der größte deutsche Sci-Fi-Film des Jahres.

Marvel-Kracher begrub im Kino ein Universum, das nie wirklich funktionierte

Kraven the Hunter dreht sich um Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), der als Sohn eines russischen Drogenbosses (Russell Crowe) in einer reichen, aber knallharten Welt aufwächst. Während einer Jagd wird er von einem Löwen verletzt und durch die junge Calypso (Ariana DeBose) auf mysteriöse Art geheilt.

Nach seiner Genesung besitzt er animalische Attribute – etwa unglaubliche Kraft und Schnelligkeit. Er flieht aus den Fängen seines Vaters und setzt seine neu gewonnenen Talente im Kampf gegen das Verbrechen ein.

Kraven the Hunter stellt den letzten Film des sogenannten Sony's Spider-Man Universe (SSU) dar. Trotz des Namens setzten sich die Filme weniger mit dem Spinnenmann selbst, als vielmehr mit einigen seiner berühmten Widersacher auseinander. Zu den Blockbustern gehören etwa die Venom-Trilogie oder der schrecklich gefloppte Madame Web.

Viele der Filme fielen sowohl bei den Fans wie in der Kritik durch, sodass Sony die weitere Entwicklung des Universums schließlich einstampfte. Kraven the Hunter, der beim Kinostart einen Negativ-Rekord aufstellte, kommt jetzt auf Netflix noch einmal zu späten Ehren.

So sehen die Netflix-Charts der Filme aktuell aus:

