Neu bei Netflix: Gigantische Sci-Fi-Action mit Riesen-Monstern, die 300 Jahre alte Verschwörungstheorie verfilmt

Bei Netflix gibt es einen Science-Fiction-Blockbuster zu bestaunen, der unter der Erdoberfläche ein verstecktes Riesenreich aufdeckt.

Bei Netflix könnt ihr ab heute ein spektakuläres Monster-Abenteuer anschauen. Godzilla vs. Kong (2021) erfreut dabei als tumber Höhepunkt des sogenannten MonsterVerse, das 2014 mit Godzilla gegründet wurde.

Während man sich damals noch für Familienkonflikte interessierte und mit dem König der Titanen sparsam umging, gibt sich Godzilla vs. Kong in seinen besten Momenten, als hätte ein sechsjähriges Kind Kontrolle über ein 200-Millionen-Budget erhalten. Das äußert sich in Teilen in der absurden Theorie, die der Story zugrunde liegt.

So greift Godzilla vs. Kong die Theorie auf

Godzilla vs. Kong spielt fünf Jahre nach den Ereignissen in Godzilla 2: King of the Monsters. Damals hatte Godzilla die Menschen noch gerettet, diesmal spielt er verrückt und nur Affe King Kong kann ihm entgegentreten. Doch hinter dem Verhalten der atomaren Echse steckt viel mehr, als zunächst angenommen.

Godzilla vs. Kong bringt zum ersten Mal im MonsterVerse die beiden echten Hauptdarsteller in einem Film unter. Die große Neuerung der Reihe findet sich aber unter der Erdoberfläche. King of the Monsters hatte es vorbereitet, Godzilla vs. Kong nimmt uns mit in die Tiefe. Denn im Verlauf der Handlung wird ein uraltes Höhlensystem unter der Erde aufgedeckt. Dieses Ökosystem stellt im MonsterVerse den Ursprung der Titanen dar, also der gigantischen Viecher im Titel. Ein Vorfahre von Kong saß hier sogar auf einem riesigen Thron.

Warner Bros. Kong in der hohlen Erde

Das Drehbuch von Eric Pearson und Max Borenstein adaptiert eine reale Theorie, die im 18. Jahrhundert unter Wissenschaftlern popularisiert wurde und sogar zu Versuchen führte, Expeditionen unter die Erdoberfläche zu führen (was Jules Verne wiederum zu Die Reise zum Mittelpunkt der Erde inspirierte).

Später wurde die Hohle-Erde-Theorie von Verschwörungstheoretikern vereinnahmt. Je nachdem, wem man glaubt, war die unterirdische Welt Ursprung von UFOs oder Zuflucht der Bewohner von Atlantis. Vielen dieser Spekulationen liegt die Angst zugrunde, dass die Menschen über dem Erdboden von einer fremden Macht darunter gesteuert werden. In seinem Horror-Film Wir von 2019 nimmt Jordan Peele dieses Motiv ebenfalls auf. Wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa durch die Untersuchung von seismischen Wellen, haben diese Theorien widerlegt.

Wie es im MonsterVerse nach Godzilla vs. Kong weitergeht

2024 kommt der nächste Kinofilm des Monsterverses, erneut inszeniert von Adam Wingard: Godzilla x Kong: The New Empire. Weiterhin streamt bei Netflix seit Juni die Animationsserie Skull Island und die Live-Action-Serie Godzilla and the Titans ist ebenfalls in Arbeit.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und mehr

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien , die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.