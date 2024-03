Neu bei Netflix: Viel zu unterschätzter Psycho-Thriller mit Oppenheimer-Star Cillian Murphy, der 85 Minuten Hochspannung im Flugzeug bietet

Cillian Murphy hat zuletzt den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewonnen. Bei Netflix könnt ihr ihn jetzt in einem richtig guten Thriller von einem Horror-Meister sehen.

Seit Batman Begins arbeitet Regisseur Christopher Nolan oft mit Cillian Murphy zusammen, so zuletzt auch bei Oppenheimer, der Murphy den Oscar als Bester Hauptdarsteller bescherte. Doch Murphy stand auch schon für andere Regie-Legenden vor der Kamera, zum Beispiel für Wes Craven im Psycho-Thriller Red Eye. Genre-Fans sollten diesen Film nicht verpassen.



Red Eye mit Cillian Murphy könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Der Nachtflug wird zum Horror-Trip: Darum geht es in Red Eye bei Netflix

Die Hotelangestellte Lisa (Rachel McAdams) will trotz Flugangst den Nachtflug von Dallas nach Miami nehmen. Am Flughafen begegnet sie dem charmanten Jackson Ripper (Cillian Murphy). Im Flugzeug stellen beide fest, dass sie nebeneinander sitzen. Doch dann entwickelt sich das nette Kennenlernen zum Albtraum.



Ripper erklärt ihr in aller Seelenruhe, dass er ein Auftragskiller ist. Mit Lisas Hilfe will er einen Mord organisieren. Um sie zur Mitarbeit zu bewegen, droht er damit, ihren Vater (Brian Cox) zu töten. Mit jeder Sekunde nähert das Flugzeug sich seinem Ziel und Lisas Zeit, aus dieser heiklen Lage zu entkommen, wird knapp.

Packender Psycho-Thriller bei Netflix: Wendungen und Wortspiele in Red Eye

Dass in dem Film nichts so ist, wie es scheint, macht bereits der Trailer deutlich. Zunächst sieht es nämlich so aus, als ob Lisa am Flughafen einem interessanten, charismatischen Mann begegnet und die beiden sich kennenlernen und näher kommen. Würde der Trailer an der Stelle aufhören, wären viele Zuschauer:innen sicherlich überrascht davon, dass es sich bei Red Eye um einen Thriller handelt und nicht um eine Romanze.



Der Titel des Films bezieht sich auf den englischen Begriff "Red-Eye-Flights", bei denen es sich um Nachtflüge handelt. In der Regel verlassen die Passagiere solcher Flüge die Flugzeuge mit geröteten Augen. Das liegt dann an dem Schlafmangel, den solche späten Reisen mit sich bringen.



Auch der Name von Cillian Murphys Rolle, Jackson Ripper, hat eine Bedeutung. Die Anspielung auf den Serienmörder Jack the Ripper ist gewollt und wird im Film sogar angesprochen. Damit zeigt sich bereits zu Anfang, dass Jackson nicht unbedingt der nette Kerl ist, der er zu sein vorgibt.

Red Eye ist einer der letzten Filme von Horror-Meister Wes Craven

Wes Craven ist vor allem als Regisseur für Horror-Filme bekannt. Besonders mit der Scream-Reihe konnte er in seiner späten Karriere diverse Erfolge feiern. Mit Red Eye hat die Regie-Legende einen Psycho-Thriller auf die Beine gestellt, der das Publikum mit zahlreichen Wendungen fesselt.



Nach Red Eye hat Wes Craven noch bei zwei Filmen Regie geführt. Der letzte war Scream 4. Davor kam noch My Soul to Take. Außerdem inszenierte er eine Episode von Paris, je t'aime. 2015 verstarb der Schöpfer der Horror-Ikone Freddy Krueger.

Der spannende Psycho-Thriller Red Eye ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar. Wenn ihr ihn noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, ist jetzt die ideale Gelegenheit dafür.